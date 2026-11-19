Cartel - ACCIÓN ANTIFASCISTA

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander será escenario este viernes de dos manifestaciones antifascistas en coincidencia con el 20N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

La primera, convocada por el Sindicato de Estudiantes de Cantabria, partirá a las 12.00 horas de la plaza de Numancia con destino a la glorieta del Paseo de Pereda.

Además, el sindicato promueve para este viernes la huelga estudiantil europea contra el fascismo y el militarismo, nueve días antes de las elecciones generales del 29N.

En redes, han denunciado "ataques de grupos neonazis como Grupo Nacional", y han reivindicado su papel en huelgas contra la privatización educativa y en solidaridad con Palestina. Su mensaje central es 'La juventud es la llama de la revolución'.

La segunda manifestación, de Acción Antifascista, saldrá a las 19.30 horas de la plaza Porticada y llegará a las Estaciones, con el lema 'Ni juventud para el odio. Ni futuro para el fascismo'.

Los convocantes se hacen eco del Manifiesto de la Asamblea Antifascista, creado por diferentes colectivos, con un mismo sentir y objetivo, "derrotar al fascismo".

También denuncian el incremento de las agresiones fascistas y represivas en las calles y del "discurso ultraderechista en las instituciones y en los medios de comunicación, a la par que crece la pobreza entre la clase obrera", y llaman a la organización colectiva.

Posteriormente habrá una fiesta antifascista en el Centro Social Smolny, en la calle Juan Antonio Gutiérrez de la Concha.