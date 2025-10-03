Santander se suma este lunes al Día del Cine Español con el reparto gratuito del libro 'Turismo de cine en Santander'

Se han editado 1.000 ejemplares que podrán retirarse en los centros culturales Fernando Ateca, Jado y Doctor Madrazo

Santander se suma este año a la celebración del Día del Cine Español, que se conmemora este lunes 6, con la edición y reparto gratuito del libro 'Turismo de cine en Santander', escrito por el periodista Fran Díez.

En total se han editado 1.000 ejemplares que estarán a disposición de los ciudadanos el lunes en los centros culturales Fernando Ateca, Jado y Doctor Madrazo.

La obra reivindica la "fecunda" relación entre Santander y el arte cinematográfico a través de localizaciones de rodajes, anécdotas, curiosidades, personajes y vivencias ligadas a la ciudad que han sido protagonistas en la gran pantalla.

La iniciativa ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la alcaldesa, Gema Igual, quien ha destacado que la propuesta pretende poner en valor la "estrecha" relación de la ciudad con el séptimo arte.

Acompañada por la concejala de Cultura, Noemí Méndez; el autor del libro Fran Díez y Rafa San Emeterio, de Fyero Studio, Igual ha recordado que la fecha del Día del Cine Español evoca el final de la producción de 'Esa pareja feliz', de Juan Antonio Bardem y Luis García-Berlanga, "símbolo de la creatividad de una generación brillante de cineastas".

En cuanto al libro, ha destacado que "invita a redescubrir Santander desde la mirada del turismo de cine y a valorar cómo los rodajes generan riqueza económica, cultural y social".

Asimismo, ha felicitado a Fran Díez por un trabajo "magnífico" que mezcla información, memoria y emoción en un formato atractivo y cercano, y ha destacado el diseño y la maquetación, con Rafa San Emeterio al frente.

"El cine refuerza la identidad de Santander como referente creativo, atrae talento, impulsa sectores como la hostelería o el comercio y contribuye a que la ciudad siga brillando en la gran pantalla. Santander tiene alma de cine", ha concluido.

Por último, ha señalado que este nuevo proyecto, como una propuesta "singular" que conecta cultura y turismo, se suma a otras iniciativas del Ayuntamiento de apoyo al cine como el que presta al Festival de Cine, las jornadas profesionales de producción audiovisual o el convenio con Cine Infinito.

Por su parte, Fran Díez ha asegurado que el libro propone un recorrido turístico por Santander, desde el Faro de Cabo Mayor al Parque Doctor Morales, en el que se detalla todo lo relacionado con el cine y la televisión.

"Visitar los lugares donde se han rodado películas o series se ha convertido en nuestro tiempo en una especie de peregrinación moderna que practican millones de personas. Lo hemos visto con la serie 'Juego de Tronos'; en varias localizaciones en España como es el caso de Lastres, con el 'Doctor Mateo'. Y aquí, en Santander, tenemos mucho que aportar a este tipo de visitantes", ha afirmado el autor, que ha indicado el éxito de la serie 'Gran Hotel' y su efecto en las visitas al Palacio de La Magdalena.

Finalmente, San Emeterio ha explicado que en la dirección de arte, diseño, maquetación e ilustración se ha buscado "una obra limpia" y unas ilustraciones que acompañen los textos dotando al libro de "coherencia visual".

En las páginas aparecen elementos como el mar, el faro o distintos "guiños" locales. Se ha jugado además con la disposición del texto en citas de películas -como 'Ocho apellidos marroquíes'- o frases que se han quedado en la memoria colectiva como "El concepto es el concepto" del personaje Pazos en 'Airbag', rodada en el Casino de El Sardinero.