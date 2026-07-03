Santander se suma por tercer verano consecutivo a la campaña de reciclaje 'Tu Lata al Amarillo' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con Cada Lata Cuenta (Every Can Counts Foundation), se ha sumado por tercer verano consecutivo a la campaña nacional 'Tu Lata al Amarillo', una iniciativa que promueve el reciclaje de latas de bebidas en las playas y fomenta un turismo más sostenible.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado que volverá a desarrollarse durante los meses de julio y agosto en los principales arenales de la ciudad, y ha subrayado la importancia de continuar impulsando acciones de sensibilización ambiental en un entorno tan emblemático como las playas de Santander.

Los educadores ambientales de Cada Lata Cuenta recorrerán durante el verano las playas Primera y Segunda del Sardinero, La Concha, El Camello, Bikinis, Magdalena y Peligros, interactuando con bañistas y visitantes mediante sus mochilas recolectoras para recordar la importancia de reciclar también fuera del hogar.

Como novedad en esta edición, la campaña incorporará tres jornadas de juegos y talleres de sensibilización ambiental dirigidos al público infantil en las zonas de juegos de las playas.

Las actividades, que se desarrollarán los sábados 11, 18 y 25 de julio, de 12.30 a 13.30 horas, combinarán dinámicas participativas y pruebas por equipos para enseñar de forma lúdica la importancia del reciclaje y el cuidado del entorno.

Los participantes podrán conocer cómo se recicla correctamente en la playa, aprender hábitos sostenibles y poner a prueba sus conocimientos a través de yincanas, relevos de reciclaje, juegos de verdadero o falso, búsqueda de tarjetas, pruebas de clasificación de residuos y retos, para fomentar la concienciación ambiental desde edades tempranas.

"Volvemos a sumarnos a esta campaña porque compartimos el objetivo de seguir concienciando a vecinos y visitantes sobre la importancia de reciclar también cuando disfrutamos de nuestras playas. Cuidar el litoral es una responsabilidad compartida y pequeños gestos como depositar las latas de bebidas en el contenedor amarillo contribuyen a mantener estos espacios en las mejores condiciones, proteger el medio ambiente y avanzar hacia un modelo de ciudad y de turismo cada vez más sostenible", ha señalado la edil.

La concejala ha animado a vecinos y turistas a colaborar activamente en esta iniciativa y ha recordado que el Ayuntamiento mantiene durante todo el año un servicio integral de limpieza y mantenimiento de las playas para garantizar su conservación y disfrute.

Por su parte, Víctor San Antonio, director de proyectos de Cada Lata Cuenta, ha explicado que la campaña pretende seguir acercando un mensaje positivo a residentes y visitantes, demostrando que un gesto tan sencillo como depositar una lata en el contenedor amarillo contribuye a cuidar el entorno y a impulsar un turismo cada vez más sostenible.

Los datos recogidos durante la pasada edición reflejan una evolución positiva de los hábitos de reciclaje: el 81% de las personas encuestadas sabía que las latas deben depositarse en el contenedor amarillo y un 59% afirmaba reciclarlas siempre o casi siempre en la playa. No obstante, la campaña continuará reforzando este mensaje para lograr que el reciclaje fuera de casa sea tan habitual como en el hogar.

Cada Lata Cuenta es una fundación internacional presente en más de una veintena de países europeos que promueve el reciclaje de latas de bebidas en eventos y espacios públicos. Su objetivo es implicar a la ciudadanía para alcanzar una tasa del 100% de reciclado de estos envases, que pueden reciclarse infinitamente sin perder calidad.