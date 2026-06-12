Santander supera por primera vez los 3.000 comercios activos y consolida la recuperación del sector, según la Cámara

Archivo - Comercios de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander ha superado por primera vez la barrera de los 3.000 locales comerciales activos y alcanza en 2025 un total de 3.012 establecimientos en funcionamiento, según el Informe de coyuntura del comercio 2025, elaborado por la Cámara de Comercio de Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento de Santander.

El estudio, presentado este viernes en la sede cameral, constata la evolución positiva del tejido comercial de la ciudad, con un crecimiento anual del 1,7% respecto a 2024, cuando se contabilizaban 2.960 locales activos. En perspectiva histórica, el incremento acumulado desde 2018 alcanza el 14,2%, lo que confirma la consolidación de la recuperación del comercio santanderino, según la misma fuente.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Cuerno, ha destacado que el informe permite disponer de una fotografía real del comercio de Santander y "desmontar algunos tabú" sobre la desaparición del comercio. "Los comercios no desaparecen, se transforman", ha subrayado Cuerno, que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Santander.

El trabajo combina datos estadísticos, información del IAE y de la Seguridad Social, y trabajo de campo a pie de calle, e incluye tanto comercio minorista de productos alimenticios e industriales como actividades de servicios desarrolladas en locales a pie de calle, entre ellas reparaciones, agencias de viaje, autoescuelas, inmobiliarias, enseñanza y formación, clínicas veterinarias, instalaciones deportivas, lavanderías, tintorerías y peluquerías.

CASI EL 60% DE LAS CALLES DE SANTANDER TIENEN ACTIVIDAD COMERCIAL

El informe recoge que Santander cuenta con 443 calles con actividad en sus bajos, lo que representa el 59,7% de la ciudad, y se ha pasado de 2.637 a 3.012 locales activos en 2025 y 289 cerrados.

La evolución muestra una recuperación clara respecto a ejercicios anteriores: 2.637 activos en 2018, 2.618 en 2019 y 2021, 2.746 en 2022, 2.805 en 2023 y 2.960 en 2024.

El informe también constata el crecimiento del número de negocios activos, que han pasado de 4.229 en 2018 a 5.030 en 2025, lo que supone un incremento del 19%.

El responsable del Área de Emprendimiento y Comercio de la Cámara, David Ramos, ha explicado que este indicador mide actividades, no solo locales, ya que un mismo establecimiento puede acoger más de una actividad económica.

La tendencia de crecimiento del número de negocios en Santander se sitúa en el 1,13%, por encima de la media nacional, que alcanza el 1,02%. "Santander está creciendo en actividad comercial por encima de España", ha destacado Ramos.

Por su parte, el concejal de Comercio de Santander, Álvaro Lavín, ha señalado que esta evolución responde a factores económicos generales, pero también al trabajo desarrollado desde el ámbito local.

EL COMERCIO SE DESPLAZA Y ACOMPAÑA A LOS NUEVOS BARRIOS

Por zonas, el informe destaca el crecimiento de los códigos postales 39004 (Puertochico) y 39011 (Peñacastillo), con incrementos del 6,45% y del 4,28%, respectivamente, en número de negocios activos.

Preguntado por la posible tendencia de desplazamiento del comercio desde el centro hacia otras zonas de la ciudad, Ramos ha explicado que "la población se va trasladando a otros códigos postales que no son el centro, y el comercio se desplaza para cubrir servicios de proximidad", ha señalado.

Según Ramos, este fenómeno responde también al envejecimiento de la población y a la necesidad de acercar determinados servicios a los barrios, mientras que Cuerno ha añadido que la transformación del comercio en los centros urbanos es una tendencia generalizada. "Los locales del centro que hace años eran de comerciantes privados han sido sustituidos por multinacionales que montan sus tiendas en todos los centros de las ciudades. Eso no es un problema de Santander, es un cambio de sociedad", ha afirmado.

DIGITALIZACIÓN Y SECTORES

El informe subraya también el avance de la digitalización del comercio local. El 85,4% del comercio de Santander está adherido a la plataforma comerciosantander.com.

Mientras, el análisis por epígrafes muestra que algunos sectores han experimentado crecimientos significativos entre 2023 y 2025. Es el caso de bienes usados, que pasa de 30 a 38 negocios, con un incremento del 27%; combustible, que crece de 49 a 58, con un 18% más; vehículos, aeronaves y embarcaciones, que sube de 173 a 197, con un incremento del 14%; y frutas y verduras, que pasa de 51 a 56, con un crecimiento del 10%.

Por el contrario, otros epígrafes registran descensos, como carnes, que baja de 126 a 108 negocios; pescados, de 61 a 55; tabacos, de 251 a 232; e instrumentos musicales, de 6 a 5.

Sobre la caída de carnicerías y pescaderías, Cuerno ha matizado que parte de esa actividad se está trasladando a otros formatos comerciales. "Bajan porque se trasladan a los supermercados, que abren muchísimos; por lo tanto, la actividad no decrece, sino que probablemente aumenta, aunque sea una nota negativa en el local tradicional", ha explicado.