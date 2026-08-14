Santander sustituirá un plátano de sombra de la Alameda de Oviedo por presentar un deterioro en la base del tronco

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SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander comenzará el próximo lunes los trabajos para retirar y sustituir un plátano de sombra, situado en la Alameda de Oviedo, que presenta un deterioro en la base del tronco debido a la presencia de hongos.

En un comunicado, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado que la actuación se llevará a cabo como medida preventiva por motivos de seguridad, después de que las inspecciones técnicas y las pruebas instrumentales realizadas al ejemplar hayan confirmado afecciones internas y hayan aconsejado su sustitución.

Para llevar a cabo la actuación se utilizará una plataforma elevadora, un camión pluma y medios auxiliares de señalización, seguridad y apoyo operativo, con el objetivo de desarrollar las labores de desmontaje del ejemplar con todas las garantías.

Asimismo, y para proteger los elementos existentes en el entorno inmediato, se retirarán temporalmente el mobiliario urbano y los elementos infantiles situados en las proximidades de la zona de trabajo. Una vez concluida la intervención, todos ellos serán repuestos en su ubicación original.

Los trabajos harán necesarios cortes temporales de tráfico en la calle Vargas, por lo que se habilitarán itinerarios alternativos para los vehículos. La circulación se desviará principalmente por la avenida de San Fernando y la calle Juan de Piasca, con recorridos debidamente señalizados y coordinados con los servicios municipales.

Y es que, el árbol ha sido evaluado dentro del programa municipal de seguimiento y control del arbolado urbano y, durante las inspecciones se detectaron dos cuerpos fructíferos de hongos de gran tamaño en la base del tronco, compatibles con procesos avanzados de degradación interna de la madera.

Ante esta situación, técnicos especializados realizaron posteriormente una inspección en altura y diferentes pruebas instrumentales para conocer con mayor precisión el estado del ejemplar y el alcance de las afecciones detectadas.

A la vista de los resultados y siguiendo las recomendaciones de los informes técnicos, se ha determinado la conveniencia de sustituir el árbol con carácter preventivo para garantizar la seguridad de peatones y usuarios de la vía pública.

"Se trata de una actuación que viene avalada por las pruebas realizadas y los informes de los técnicos especializados, que nos indican que lo adecuado es sustituir este ejemplar de manera preventiva", ha señalado Rojo.

En este sentido, ha incidido en que "la conservación del arbolado urbano debe ir siempre acompañada de un seguimiento riguroso que permita actuar cuando se detectan problemas que pueden afectar a su estabilidad y a la seguridad del entorno".

"Somos conscientes del valor que tiene el arbolado para la ciudad y, precisamente por eso, cada decisión de este tipo se adopta después de estudiar detenidamente el estado del ejemplar y atendiendo a criterios estrictamente técnicos", ha asegurado Rojo, que ha recalcado que el árbol será repuesto por otro de la misma especie.