La santanderina Patricia Cercas, nombrada vicepresidenta de la Academia de Artes Escénicas - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz y productora santanderina Patricia Cercas ha sido nombrada vicepresidenta tercera de la Academia de Artes Escénicas de España y estará encargada de los departamento de Estudios y Actividades.

Cercas formaba parte de la lista encabezada por Magüi Mira, que es la nueva presidenta de la institución, tras la celebración de las elecciones a la Junta Directiva que tuvieron lugar el 12 de enero, durante la Asamblea General Extraordinaria de la Academia.

La directiva la completan el secretario general, Ángel Jiménez Lormann; el tesorero, Luis Miguel González; el vicepresidente primero (departamento de Régimen interno), Antonio Onetti; y la vicepresidenta segunda (departamento de Premios y Distinciones), María Ángeles.

Por otro lado, los vocales de la junta son: Anabel Alonso, Denis Rafter, Antonio Simón, Carlos Álvarez, Carme Portaceli, Florián Recio, Igor Yebra, Jorge Blass, Juana Escabias, Juanjo Llorens, Manuel González, Marta Torres, Moisés Rodríguez y Rosángeles Valls.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha felicitado a Cercas a través de su cuenta en la red social X, con un mensaje en la que le ha deseado "muchos éxitos". Además, ha afirmado que se trata de "otro orgullo para nuestra ciudad".

PATRICIA CERCAS

Patricia Cercas es una actriz y productora cántabra nacida en Santander. Estudió Arte Dramático en la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales de Cantabria e Interpretación cinematográfica en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM).

Ha trabajado, entre otros, con Els Comediants, el Centro Dramático Nacional, Escena Miriñaque y La Machina Teatro, de la que en la actualidad es administradora única.

Asimismo, ha trabajado en dos obras que recibieron el premio Max de las Artes Escénicas: 'En Alta Mar', con La Machina Teatro y 'Cartas de las Golondrinas', con Escena Miriñaque.

Dos de sus trabajos audiovisuales fueron premiados como mejor actriz en el Festival de Cine No Te Cortes de Rivas-Vaciamadrid y el Festival CineMálaga. Sus últimos trabajos como actriz y productora son 'Olivia y las Plumas', 'Molly y el Gigante' y 'Ecos en el Fango'. Todos ellos con La Machina Teatro.

Actualmente es secretaria de la Asociación TE VEO de Artes Escénicas para la infancia y la juventud; vicepresidenta de la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas (ACEPAE); y vocal representante de Cantabria en la Asamblea de FAETEDA.