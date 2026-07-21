El santanderino Javier Aznar imparte un taller de escritura en Reinosa

El escritor santanderino Javier Aznar - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Aznar protagoniza este martes en Reinosa el taller 'Escribir. Leer. Hablar', organizado por los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), y que está abierto a personas interesadas por la escritura, independientemente de su experiencia previa.

En un comunicado, la UC ha explicado que el objetivo de la formación es ofrecer herramientas que ayuden a afrontar el proceso de escritura a quienes quieran dar forma a cualquier tipo de texto, desde una columna o una newsletter hasta un libro.

"Es un taller para todo el mundo que quiere escribir algo. La idea es proporcionar las herramientas necesarias para afrontar el proceso de escritura, que a veces es algo solitario, pero a la vez muy gratificante", ha señalado.

El taller combina contenidos teóricos con ejercicios prácticos adaptados a los intereses de los asistentes, a los que Aznar ayudará a construir su estilo personal.

Por otra parte, el escritor ha subrayado que parte del trabajo se centra en desarrollar las ideas que cada participante quiera llevar al papel para que "saquen el mejor provecho posible al taller".

Y ha reflexionado sobre cómo el consumo constante de información y la irrupción de nuevas tecnologías están transformando los hábitos de lectura y escritura.

En su opinión, la velocidad con la que hoy se consumen los contenidos favorece una lectura cada vez más superficial. "Leemos mucho en diagonal y procesamos menos. Cada vez nos cuesta más leer y escribir, y por eso merece la pena hacer un esfuerzo por recuperar, o al menos no perder, esas capacidades", ha afirmado.

En este escenario, ha defendido que la inteligencia artificial debe entenderse "como un apoyo al trabajo del escritor, pero no como un sustituto de la creatividad humana".

"Puede ayudarnos en los procesos más farragosos de la escritura, pero nunca creo que pueda estar a la altura de escribir con el punto de vista, la personalidad y el tono de un escritor humano", ha dicho.