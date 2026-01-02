Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios contenedores con basura - JUAN MANUEL SERRANO ARCE - Archivo

SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los santanderinos podrán beneficiarse de bonificaciones en la nueva tasa de residuos que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2026, una de ellas vinculada a la participación en programas y actividades que fomenten la reutilización y el reciclado.

Concretamente, se contempla una reducción del 30 por ciento sobre la parte variable de la tarifa doméstica a quienes participen en programas de reciclado, según ha anunciado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.

Para 2026, basta con el compromiso de atender y aplicar los programas y recomendaciones y buenas prácticas que el Ayuntamiento ponga en marcha en relación con la separación y reducción de residuos.

"No queremos que ningún santanderino se quede sin tener esa bonificación para ayudar a que la tasa de residuos no sea tan cara como el Gobierno de España pretende que sea", ha afirmado Igual.

Quienes deseen solicitar esta bonificación puede hacerlo hasta el 28 de febrero en la web habilitada a tal efecto, que es www.tasaresiduossantander.es .

En esta web hay una opción denominada 'Inscríbete para obtener la bonificación'. Se debe indicar el nombre, la dirección de la vivienda y la referencia catastral y un correo electrónico.

Justo debajo, hay que seleccionar la opción 'Declaro', en la que el solicitante autoriza al Ayuntamiento a que se le remita documentación por correo electrónico relativa a buenas prácticas en materia de reducción y separación de residuos y en la que se compromete a atender los programas, recomendaciones y buenas prácticas que el Consistorio ponga en marcha en este sentido.

Además, se acepta que el incumplimiento del compromiso puede derivar en la revocación de la bonificación.

La tarifa residencial de esta nueva tasa consta de una parte fija, que asciende a 103,64 euros al año, y una variable, que depende del número de personas empadronadas en la vivienda.

Así, para aquellas viviendas en las que haya 0 o 1 empadronados la parte variable ascenderá a 10,99 euros; en las que tengan 2 será de 28,39 euros; con tres será de 39,3 euros, y aquellas con cuatro o más deberán pagar de variable 48,04 euros.

La bonificación del 30% por participar en programas de reciclado solo se aplicará en la parte variable, con lo que el descuento puede oscilar entre 3,3 y 14,41 euros.

BONIFICACIÓN DEL 90% PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Por otra parte, los titulares o beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Social Básica del Gobierno de Cantabria podrán beneficiarse de una reducción del 90 por ciento sobre el total de la tarifa residencial.

La nueva tasa de residuos la debe pagar el propietario del inmueble, aunque puede repercutir el coste al arrendatario en caso de que la vivienda esté alquilada.

Desde mayo se enviarán notificaciones al domicilio de los titulares catastrales de los inmuebles, en el que se indicará el periodo de pago.

También estarán disponibles en la carpeta del contribuyente de la sede electrónica y en la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento. A partir de 2027 se podrán domiciliar los registros.

TARIFA COMERCIAL

En cuanto a la tarifa comercial, la cuota dependerá de la actividad económica y de la superficie del local (aquellos sin actividad pagarán la mínima de 114,55 euros/año).

También para los propietarios de estos locales hay previstas bonificaciones vinculadas a la entrega de residuos a gestores autorizados; al establecimiento de sistemas de gestión de reducción de residuos en empresas de distribución alimentaria o restauración en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro o incentivos para el fomento de la separación de residuos.

La alcaldesa ha incidido en que el Ayuntamiento de Santander y el resto de consistorios de España se han visto "obligados" a implantar esta nueva tasa.

Así, desde el Consistorio se insiste en que esta nueva tasa "no es una decisión local", sino una "exigencia" del Gobierno de España que obliga a los ayuntamientos a recaudar el coste total del servicio municipal de recogida y gestión de residuos, que en el caso de Santander asciende a unos 17 millones de euros al año según un estudio encargado a la Universidad de Cantabria.

Además, desde el Ayuntamiento se indica que se han "agotado todos los plazos legales para aplicarla" con lo que hacerlo "ya no es una cuestión de elección, sino de cumplimiento legal".

La alcaldesa ha explicado que, a diferencia de lo que ocurre con otros servicios municipales, como los autobuses del TUS o el Instituto Municipal de Deportes, el Gobierno de España obliga a que el servicio de residuos no pueda ser deficitario.

Igual ha detallado que, hasta ahora, con el recibo de Aqualia, que era trimestral, se pagaba agua, alcantarillado y basuras, algo que ahora cambia ya que este último concepto se abona con una tasa aparte (esta nueva de residuos).

Para dar a conocer esta tasa, el Ayutamiento va a llevar una campaña de comunicación, tanto a través de la página web que ha habilitado, como en los medios de comunicación y también con acciones informativas en los centros cívicos, además de otras específicas dirigidas a quienes tienen negocios.