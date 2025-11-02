El Sardinero, el Centro de Datos Altamira, el aborto y los proyectos industriales, a debate este lunes en el Parlamento

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria debatirá en el Pleno de este lunes, 3 de noviembre, sobre asuntos como la remodelación de Los Campos de Sport de El Sardinero, el aborto, el empleo en los proyectos industriales, y el impacto energético, el consumo hídrico y la viabilidad del futuro Centro de Datos Altamira.

Como cada primer lunes de mes, los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) realizarán preguntas a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP). En esta ocasión lo harán sobre la pobreza, los impuestos y el Fondo de Cooperación Municipal.

El Pleno, de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas con dos mociones: una del PSOE sobre la adecuación salarial de los docentes y otra de Vox relativa al absentismo laboral.

A continuación, se debatirá y votará una proposición no de ley con la que el Grupo Parlamentario Regionalista solicita un calendario de reducción de ratios en todas las etapas educativas.

Además, el PSOE presenta una iniciativa en "defensa y compromiso con los derechos de las mujeres", y, en concreto, con la interrupción voluntaria del embarazo. Y Vox pide un proyecto de ley de autoridad docente para impulsar la recuperación "del prestigio y autoridad" del profesorado.

Ya en el bloque de interpelaciones, el PRC cuestionará al Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con las áreas de autocaravanas y la atención a la dependencia; y el socialista por el impacto energético, el consumo hídrico y la viabilidad del Centro de Datos Altamira. Mientras que Vox interpela al Ejecutivo por la previsión de plazos, inversión económica y creación de empleo de cada uno de los 22 proyectos de ampliación y nueve nuevos proyectos derivados de la movilización de suelo industrial.

En cuanto a las preguntas a la presidenta, el PRC la cuestiona sobre "cómo justifica que la pobreza y la exclusión social continúen creciendo, según el Informe AROPE 2024 mientras presume de estabilidad económica y social". Vox, por su parte, pregunta a la jefa del Ejecutivo por la política impositiva y el PSOE sobre el Fondo de Cooperación Municipal.

Además en este Pleno, los regionalistas preguntarán por la postura del Gobierno respecto al proyecto de rehabilitación integral de Los Campos de Sport de El Sardinero y su posible implicación, y por la carretera CA-151 entre El Pontarrón y Trebuesto en el término municipal de Guriezo.

Por su parte, los socialistas quieren conocer el estado real de las actuaciones del Gobierno sobre la implementación de la Estrategia Territorial Integrada (ITI) del Besaya y saber qué inversiones y en qué ámbito se van desarrollar de cara al verano.

Además, Vox se interesa por el adelanto del abono de las ayudas de la PAC y plantea al Ejecutivo "si dispone de un estudio sobre las necesidades de potencia eléctrica y las redes de transporte de la misma a efectos de poder llevar a cabo una planificación rigurosa y realista de las infraestructuras necesarias".