El SCS detecta 119 registros de pacientes que han rechazado la derivación y una reclamación sobre Santa Clotilde

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha informado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha detectado este año 119 registros de pacientes que han rechazado realizarse pruebas de radiología en otros hospitales que no sean los públicos y que únicamente se ha identificado una reclamación relacionada con el rechazo al Hospital Santa Clotilde.

De ellos, 43 ya se han realizado dichas pruebas en la red pública cántabra, mientras que el resto están pendientes de citación.

Así lo afirmado Pascual en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este lunes, donde ha comparecido a petición propia para informar sobre los primeros resultados del análisis del registro de pruebas de radiología que ha llevado a cabo su departamento tras la polémica de la derivación de pacientes a Santa Clotilde a raíz de un correo electrónico.

En este contexto, el consejero ha reiterado que rechazar una derivación a un centro alternativo "no equivale a renunciar a la prestación" y que no causa baja en el registro de pacientes de la lista de espera.

En cuanto al correo electrónico, ha reconocido que presentaba el rechazo a Santa Clotilde como una renuncia a la prueba y hablaba de su anulación. "El correo existió, estaba mal formulado, no debió difundirse y su contenido fue desautorizado", ha reiterado. "Lo digo sin reservas: la inquietud que pudo causar en pacientes y profesionales es comprensible".

Según ha explicado, se ha analizado la citación de radiología en los tres hospitales públicos --Marqués de Valdecilla, Sierrallana y Tres Mares-- hasta el 24 de septiembre. En dicho análisis aparecen 23.753 solicitudes de pruebas radiológicas pendientes y de ellas se localizaron esos 119 registros con una marca de 'rechazo' a la derivación.

Al hilo, ha detallado que entre abril y septiembre de este año, Santa Clotilde ha realizado un total de 8.509 pruebas --entre ecografías, resonancias, TAC y mamografías-- y se han examinado 48 reclamaciones relacionadas por distintos motivos con este hospital.

De ellas, únicamente se ha identificado una vinculada específicamente a una derivación y a su rechazo, y ha señalado que las pruebas de esa persona "permanecían pendientes de cita en su hospital".

En este sentido, el consejero ha defendido la capacidad asistencial adicional del centro, en un momento en el que el sistema está expuesto a "presión" debido a las huelgas médicas, que obligaron a cancelar más de 169.000 actos asistenciales, ha recalcado.

Por otra parte, ha indicado que el análisis de estos datos ha dejado casos que no se han registrado correctamente y lo ha valorado como "una guía de trabajo".

Por ello, Pascual ha anunciado una serie de medidas de mejora como que se van a actualizar las instrucciones de cita para incluir "expresamente" cómo registrar un rechazo y cómo explicárselo al paciente; y se unificarán los criterios entre los centros para clasificar cancelaciones y reprogramaciones.

Además, se revisará la falta de marcas detectadas en determinados circuitos y se procurará que el manual de nueva redacción "concilie" las indicaciones, registros y agendas, y permita identificar episodios pendientes aunque no tengan fecha asignada.

Asimismo, el titular de Salud ha sumado que se revisarán las situaciones dudosas, "preservando la secuencia de fechas y el motivo de cada cambio".

"PILLADO"

Desde Vox, Natividad Pérez, que le ha reconocido a Pascual su "valentía" al dar los datos y ha calificado su comparecencia como "un ejercicio de madurez política", ha criticado que tanto él como la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, han convertido en "un mantra propagandístico" que el presupuesto sanitario hoy sea "el más abultado en toda su historia".

Sin embargo, ha advertido que "inyectar ingentes cantidades de dinero público en sistemas de gestión obsoletos y desestructurados, sin reformar sus dinámicas de funcionamiento, equivale también a verter agua en un pozo sin fondo", y ha incidido en las demoras, con 154 días de espera para una operación. "Llevan tres años de legislatura, la herencia recibida ya ha prescrito", ha dicho.

Por parte del PSOE, el exconsejero de Sanidad en la pasada legislatura, Raúl Pesquera, ha acusado a su predecesor de intentar "disimular un plan preconcebido tachándolo de error y buscando culpables cuando es evidente que el error no cuela, que esto estaba meditado y el problema es que les hemos pillado".

En este sentido, ha incidido en que el contenido del correo considera a Santa Clotilde como "el cuarto hospital". "Es el epígrafe número uno del convenio. Esto está pergeñado desde el minuto uno que se hizo este convenio y lo avisamos", ha recalcado.

Además, ha denunciado que las listas de espera respecto a la pasada legislatura --con pandemia incluida, ha recordado-- han aumentado. "Estamos peor que nunca", ha aseverado, para criticar que ese era el plan de choque de Pascual, "su vergüenza".

Y por parte de los regionalistas, Paula Fernández ha señalado que detrás del correo electrónico "hay una cuestión mucho más profunda", como es "cómo está gestionando este Gobierno las listas de espera y qué modelo sanitario está construyendo para hacerlo".

Al respecto, ha defendido que desde el PRC siempre han dicho que la colaboración con el centro hospitalario debería ser eso, "una colaboración cuando fuera necesaria y estuviera justificada", y "nunca una sustitución progresiva de la capacidad pública de la sanidad de Cantabria".

Por la bancada 'popular', Miguel Ángel Vargas ha subrayado que se trata de un "bulo" que algunos grupos políticos, "ante falta de relatos reales, vienen impostando".

"Una cortina de humo, una polémica artificial", ha calificado a esta situación derivada de "un error" y ha puesto en valor la gestión de la sanidad del Gobierno.

"Por qué hablan de un correo erróneo y no quieren hablar de la protonterapia", ha ironizado, entre otras cuestiones, para acusar a la oposición de "confundir a la gente y de no hablar de lo que realmente importa".

"¿Qué escándalos por un correo electrónico que no ha afectado absolutamente a nadie? Es que se les tenía que caer la cara de vergüenza", ha concluido.

CAMPAÑA "SUCIA" Y DAÑO AL SCS

En su último turno, Pascual ha afeado a los diputados de la oposición que no le hayan escuchado y ha criticado que sostengan "un error corregido" para una hacer una campaña "sucia".

Se ha dirigido directamente a Pesquera para reprocharle que "dejó la peor lista de espera de la historia" y que fue a él al que "le pilló" el Ministerio "falsificando" los datos de la lista.

Al hilo, ha insistido en que la huelga médica es la "culpable" del repunte en la lista de espera, protesta que los profesionales realizan contra la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar).

"Si tienen pruebas de manipulación, aportenlas, y si no, callen", ha pedido Pascual a la oposición, ya que, ha dicho, aparentemente "el blanco de la campaña" es la presidenta Buruaga, pero el daño "lo recibe el SCS y lo reciben los pacientes, los ciudadanos".

Por último, el consejero ha dicho que desde su departamento se corregirá "cada error que se demuestre" y atenderá a cada paciente que "sigue esperando".

"Ustedes tendrán que decidir: si quieren contribuir a ese trabajo o seguir esperando que al Servicio Cántabro de Salud le vaya mal para poder decir que tenían razón", ha finalizado.