El SCS espera aún que la huelga en Atención Primaria se aplace o suspenda y el Sindicato Médico lo descarta"

Los convocantes afirman que no han recibido este fin de semana "ninguna llamada" de Sanidad y el SCS espera una respuesta a su propuesta

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) espera aún, a menos de 24 horas de que se inicie este lunes la huelga indefinida en Atención Primaria, que ésta pueda aplazarse o suspenderse, mientras que el Sindicato Médico, convocante de la misma, asegura que no ha recibido "ninguna llamada" de Sanidad este fin de semana para seguir negociando e insiste en que habrá movilización "sí o sí".

"Ya no hay tiempo para pararla", ha afirmado este domingo en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, que explicaba que, pese a que desde el SCS se les dijo el viernes que le llamarían para seguir con las negociaciones, eso no se ha producido hasta la fecha (al menos hasta las 13.00 horas).

Además, ha afirmado que ya a estas horas el Sindicato "no espera ninguna llamada" y ha insistido que la huelga ya no se puede parar. "Mañana ya la huelga se va a producir sí o sí. Eso es así. Ya no hay tiempo de pararla", ha asegurado.

También, ha tildado de "completamente irrealizables" y "alejadas de la realidad" algunas propuestas planteadas desde Sanidad en relación a las agendas de los médicos, como los 24 huecos libres de citación en la agenda de cada día que se plantean.

Concretamente, ha explicado que, en la propuesta que les ha trasladado el SCS, se indica que "se tenían que tener libres 24 huecos de citación desde las tres de la tarde del día anterior" cuando --subraya Raba-- actualmente esas agendas están "llenas desde una semana antes".

En la propuesta del SCS, consultada por Europa Press, esto se recoge de la siguiente manera: "la agenda de calidad debe contemplar la capacidad de absorción de la oferta de atención a la demanda diaria generada en cada cupo de médico, 24 huecos presenciales disponibles diarios, en consultas de 10 minutos, lo que supone 4 horas de jornada laboral".

Pocos minutos después de estas declaraciones, el Gobierno ha remitido unas declaraciones del gerente del SCS, Rafael Sotoca, en la que reiteraba la "intención" de la Administración sanitaria "de llegar a un acuerdo para que se desconvoquen los paros de mañana".

Sotoca ha recordado que el SCS puso una propuesta "encima de la mesa" que, según ha asegurado, va "muy en la línea de lo solicitado por el sindicato convocante".

En dicha propuesta, ha defendido que hay "una apuesta clara por la seguridad, un incremento retributivo de las guardias, un aumento de la financiación de la jornada extraordinaria para desatascar y mejorar las agendas y la consolidación de plazas".

Por ello, ha afirmado que el SCS están "esperando" a que el Sindicato Médico les traslade "una decisión de aplazamiento o de suspensión de las movilizaciones" que es lo que, en su opinión, "se corresponde con esta propuesta del SCS".

Sotoca ha vuelto a pedir "disculpas" a los usuarios pues son a quienes --ha dicho-- "más perjudica esta situación" y, además, ha aprovechado para "reconocer el esfuerzo y el trabajo" que los profesionales de Atención Primaria "llevan haciendo todo este tiempo" y el "sobreesfuerzo" que les ha supuesto la pandemia, además del "compromiso" por "mejorar y avanzar en una reforma" de la Atención Primaria "con propuestas que mejoren la atención de los pacientes".