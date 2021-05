El SCS sufrió 7 'ciberincidentes' en 2020 y contará con una oficina de ciberseguridad

La Consejería dice que no es responsable de las condiciones de los trabajadores de Ambuibérica en la base de Arenas de Iguña

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) sufrió en el año 2020 un total de siete ciberincidentes, todos ellos de baja intensidad y detectados por el servicio de informática del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria está elaborando los pliegos para crear una oficina de ciberseguridad con personal dedicado específicamente a esta materia.

Asimismo, también está trabajando en los pliegos de un nuevo contrato de comunicaciones, en el que se reforzará el apartado de la seguridad.

Así lo ha avanzado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en respuesta a preguntas del PP sobre los ciberincidentes producidos el año pasado, que ha aclarado que afectaron tanto a agentes internos como externos, entre estos últimos visitantes o proveedores que se conectan al mismo wifi.

Según Rodríguez, ninguno de ellos tenía una clara intención dañina y la tipología de las amenazas fue variada y su impacto leve, básicamente vulnerabilidades de algún equipo o detecciones de códigos maliciosos o virus.

Preguntado por la relación entre los ataques y el aumento del teletrabajo por la pandemia del Covid-19, el titular de Sanidad ha indicado que ya existía un procedimiento con cifrado de la conexión y lo que se ha hecho es extender el servicio a más profesionales de los habituales, entregándoles un equipo portátil corporativo del SCS.

"Siempre hemos tenido presente que la ciberseguridad es un elemento muy a tener en cuenta en nuestros planes de transformación digital" y por ello "se han tomado medidas adicionales para garantizarla", ha dicho.

En concreto, ha precisado que por una parte se está en "permanente contacto" con el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, y por otro se está trabajando en la concienciación del personal del SCS, un elemento "fundamental" porque "muchos de los ciberincidentes" se producen tras 'clicar' en correo externo. En esta línea, se ha ofrecido formación básica en ciberseguridad a los profesionales mediante cursos, además de que se ha reforzado el cortafuegos de los hospitales de Sierrallana y Laredo, ha explicado el consejero.

BASE DE AMBUIBÉRICA EN ARENAS DE IGUÑA

Por otro lado, Rodríguez también ha respondido en el Pleno a preguntas de Vox sobre las "deficiencias" de la base de Ambuibérica en Arenas de Iguña, formada por "dos casetas de obra". Sin embargo, el titular de Sanidad ha señalado que la Consejería "en ningún caso" es responsable y "no va a entrar en la relación de la empresa con los trabajadores" porque tiene "mil proveedores de servicios".

Así, ha insistido que la labor de Sanidad solo es velar porque se cumpla el servicio de transporte sanitario adjudicado a la empresa atendiendo a los pliegos del contrato, pues "es la empresa la responsable de albergar en condiciones óptimas a sus trabajadores".

No obstante, la Gerencia de Atención Primaria ha requerido a Ambuibérica que antes de tomar decisiones que afecten a la ubicación de las instalaciones remita un informe de inspección de las autoridades laborales y emita una evaluación previa que justifique la imposibilidad de adecuar la base actual y de ubicar otra a menos de 300 metro y con un tiempo de llegada de menos de tres minutos.

La Gerencia ha hecho esta solicitud ante la "imprecisión" de un escrito que recibió de Ambuibérica el pasado mes de marzo en el que la empresa notificaba "una serie de deficiencias" por las que no cumpliría la normativa en prevención de riesgos laborales, pero no indicaba cuáles.

Asimismo, señaló que había solicitado al Ayuntamiento de Arenas de Iguña un local para su reubicación, pero que éste no ofreció ninguno alternativo que cumpliera los requerimientos del contrato, ante lo que ha propuesto colocar de forma temporal su base en el centro de salud del pueblo o en una población cercana.

Al respecto, Rodríguez ha insistido en que "será la empresa la que tenga que buscar ubicaciones alternativas, no el SCS, que es el contratante".

Y es que desde Vox, Cristóbal Palacio ha criticado la "dejadez" del SCS por "no supervisar" las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de sus proveedores, ya que ha recordado que la Inspección de Trabajo ya ha emitido un informe acerca de las "condiciones infralegales" de estas instalaciones.

En él se pone de manifiesto que la temperatura de la "caseta" no es la recomendable y los propios trabajadores "han tenido que comprarse aparatos para generar calor", que el aseo no tiene un espacio específico para las mujeres a pesar de que "pasan allí 24 horas", que los empleados no pueden usar la ducha porque el agua "rebosa y pasa a las habitaciones" -no tiene mampara-, que tienen que lavar su ropa de trabajo en casa, que hay desperfectos por los que entra la lluvia o que no pueden descansar durante sus guardias por el ruido de la lluvia en el techo de chapa.

El diputado de Vox ha manifestado que "no le sorprende" el incumplimiento por parte de Ambuibérica porque es "uno más de los muchos denunciados", pero sí la "dejadez del SCS" por supervisar el servicio.