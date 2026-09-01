La secretaria de Estado de IA visita en Santander el proyecto Engrammer que se inspira en la memoria humana - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha visitado este martes el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Cantabria (UC), para conocer los avances del proyecto Engrammer, que está implementando una plataforma digital basada en IA que se inspira en la memoria humana para facilitar el registro, organización y consolidación de recuerdos y experiencias.

Esta solución permite a los usuarios almacenar información en formato narrativo mediante textos, imágenes y otros contenidos multimedia, apoyándose en modelos de lenguaje avanzados y técnicas de aprendizaje automático basadas en redes neuronales recurrentes del tipo Liquid Time Constant (LTC).

Además de su aplicación en memoria episódica y asistencia personal, el proyecto está explorando casos de uso en ámbitos educativos, donde la plataforma puede emplearse para reforzar procesos de aprendizaje mediante la creación, revisión y consolidación de contenidos estructurados.

Para ello, se ha desarrollado una aplicación denominada 'Recuerda', orientada a la creación y recuperación guiada de recuerdos mediante inteligencia artificial. Asimismo, se han realizado pruebas de usuario en entornos educativos y con colectivos sénior para evaluar la utilidad de la plataforma en procesos de memoria, aprendizaje y organización del conocimiento.

El proyecto constituye una iniciativa singular dentro del programa IA Excelente por combinar investigación avanzada en neurociencia computacional, modelos de lenguaje e inteligencia artificial aplicada para el desarrollo de herramientas innovadoras de apoyo a la memoria y al aprendizaje, con potencial de transferencia tanto al ámbito educativo como al de asistentes personales inteligentes.

La iniciativa, detallada en la visita por el director del IFCA, Patricio Vielva, la vicedirectora, Alicia Calderón, y las personas integrantes del equipo desarrollador, y en la que han participado también el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y a la directora general de Inteligencia Artificial, Aleida Alcaide, es uno de los doce proyectos del programa IA Excelente que impulsa el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con distintos centros de investigación distribuidos por el territorio, en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y a la que ha destinado 730.250 euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según González Veracruz, que ayer participó en la 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que celebra Ametic en el Palacio de la Magdalena, "Engrammer es un ejemplo de cómo la apuesta del Gobierno de España por la inteligencia artificial como infraestructura de país a través de programas como IA Excelente de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, está dando resultados concretos desplegados por todo el territorio, aplicables a ámbitos tan cruciales para mejorar la vida de las personas como son la salud o, en este caso, la educación".

Además, González Veracruz ha señalado que supone "un destacado hito en el proceso de digitalización" que fomenta la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en Cantabria, al que ya se han destinado más de 86 millones de euros, distribuidos en iniciativas como Kit Digital, que ha beneficiado a más de 11.000 autónomos y pymes de la comunidad autónoma; la formación de casi 18.000 personas en competencias digitales básicas; o los tres proyectos RETECH con participación cántabra, que apoyamos con más de 9 millones de euros, entre otras, ha informado la Delegación del Gobierno.

SOBRE IA EXCELENTE

Con una inversión de 12,04 millones de euros para el periodo 2024-2026, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, IA Excelente financia 12 proyectos de alto nivel de madurez tecnológica.

Están impulsados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Su objetivo es convertir el conocimiento generado en los principales centros públicos de investigación en soluciones con impacto real para la ciudadanía y el tejido productivo. Los proyectos financiados abarcan ámbitos clave como la salud, la industria, la digitalización y la gestión de riesgos naturales.