La secretaria general de FP destaca que el Gobierno ha invertido 96,7 millones en esta formación en Cantabria desde 2018

La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares, visitan el CIFP Número 1 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, ha destacado este miércoles en Santander la apuesta del Gobierno de España por la Formación Profesional, que se ha traducido en una inversión de 96,7 millones de euros en Cantabria desde 2018 y en la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas de FP en la comunidad autónoma.

Durante su visita al CIFP Número 1 de Santander, Monterrubio ha subrayado que esta financiación "hay que verla como una inversión de futuro", vinculada al desarrollo económico, al bienestar social y a la generación de oportunidades para los jóvenes.

En este sentido, ha afirmado que la Formación Profesional "tiene hoy un papel fundamental para el desarrollo de una región, de una comunidad y del país" y ha indicado que el Gobierno de España ha destinado más de 7.400 millones de euros al impulso de estas enseñanzas en el conjunto del país desde 2018.

Acompañada por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, Monterrubio ha defendido que existe "un antes y un después" en la Formación Profesional tras la aprobación de la nueva Ley de FP, "que ha permitido consolidar un modelo más innovador, flexible y conectado con las necesidades reales del tejido productivo".

"Cuando unas enseñanzas tienen una ley propia quiere decir que se entiende la singularidad y la importancia que tienen para el futuro del país", ha afirmado al respecto.

Durante la visita, la secretaria general ha conocido distintos proyectos de innovación, instalaciones y experiencias formativas del centro, integrado en la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional.

Monterrubio ha agradecido especialmente el trabajo del equipo directivo y del profesorado y ha puesto en valor el impacto social de la Formación Profesional tras conocer el testimonio de varios alumnos del centro. "Hemos conocido el caso de chicos a los que la Formación Profesional les ha dado una línea de vida, una línea de formación y también un futuro profesional y personal", ha destacado.

REFERENTE NACIONAL EN INNOVACIÓN Y EXCELENCIA

El CIFP Número 1 de Santander forma parte desde 2022 de la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional y cuenta con alrededor de 1.000 alumnos en distintas enseñanzas de Formación Profesional.

Ha recibido más de 1,7 millones de euros vinculados a la Red Estatal de Centros de Excelencia y participa en proyectos de innovación relacionados con movilidad sostenible, hidrógeno verde, inteligencia artificial aplicada a procesos industriales, digitalización y nuevas metodologías de aprendizaje.

Durante la visita, Monterrubio ha destacado que la excelencia del centro "permea y cala en el resto de los centros de Formación Profesional de la región", favoreciendo la transferencia de innovación y conocimiento al conjunto del sistema educativo.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha destacado que el Ejecutivo central "ha hecho una apuesta estratégica por la Formación Profesional" y ha asegurado que "no ha habido un Gobierno que haya realizado una inversión semejante en FP en la historia de nuestra democracia".

Casares ha defendido que el objetivo es que "la FP deje de ser un descarte y sea una elección" para miles de jóvenes en Cantabria y en toda España.

Asimismo, ha agradecido la colaboración del Gobierno de Cantabria para seguir impulsando una Formación Profesional "de excelencia", orientada a ofrecer la mejor preparación posible y mayores oportunidades laborales al alumnado.