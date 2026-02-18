El secretario de Estado de Juventud participará en una charla en Torrelavega sobre acogida de menores extranjeros

Cartel - IU

Tras el debate social generado en torno al centro de atención a menores de Cartes SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, participará el próximo martes, 24 de febrero, en Torrelavega, en un encuentro organizado por Izquierda Unida para abordar la acogida de menores migrantes desde una mirada informada y combatir la desinformación existente en torno a este ámbito.

La actividad titulada 'Del bulo a la realidad. Una charla necesaria sobre la acogida' tendrá lugar a las 18.45 horas en la Sala Mauro Muriedas y reunirá a diversas voces "por la convivencia y la integración", ha informado este miércoles IU.

Además de Pérez, intervendrán Aurora Otero, integrante de Pasaje Seguro; Omar el-Khatabi, trabajador de gasolinera que aportará su testimonio en primera persona; Pedro Tresgallo, de la Fundación Cuin; y Carmen Martín, en representación de Izquierda Unida Cantabria.

La formación ha explicado que la celebración de esta charla responde "también" al debate social generado en torno al centro de atención a menores de Cartes, cuya apertura se ha visto acompañada "por una fuerte proliferación de bulos y mensajes desinformativos sobre la llegada de menores extranjeros".

IU subraya que este clima, "alimentado por prejuicios y narrativas falsas", evidencia la necesidad promover datos veraces, resolver dudas y conocer experiencias directas vinculadas a la integración y la convivencia.

Por ello, la formación ha impulsado esta jornada para ofrecer una explicación "clara y rigurosa" sobre qué implica realmente la acogida y cómo se organiza.

El acto busca generar un espacio de diálogo que permita "contraponer información veraz frente a los bulos que circulan sobre la acogida, especialmente en lo referido a menores extranjeros", y ofrecer un análisis más cercano de los procesos de integración en la vida cotidiana de los municipios.

Los organizadores destacan que este tipo de iniciativas son fundamentales para fortalecer la convivencia y fomentar una comprensión social informada y constructiva.