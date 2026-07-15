El secretario general Iberoamericano asegura que la XXX Cumbre de noviembre será la de la "reafirmación" en cooperación

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, y la presidenta de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Trinidad Jiménez, durante un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) - Europa Press

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, ha asegurado que la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, será la de la reafirmación, sobre manera, en cooperación, porque "cuando en el resto del mundo baja, en Iberoamérica va a más".

Así lo ha afirmado Allamand durante un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Trinidad Jiménez.

Allamand ha subrayado que esta cumbre, en la que participan 22 países, 19 latinoamericanos de habla española y portuguesa, junto con España, Portugal y Andorra, se centrará en cuatro ejes, como son coordinar esfuerzos en Inteligencia Artificial; la realización de una red de respuesta a desastres naturales; desarrollar una educación común, es decir, que las notas académicas de España, por ejemplo, sirvan en esos países y viceversa, y la creación de una carta iberoamericana de cuidados.

El secretario general Iberoamericano ha destacado que se contará con la asistencia más alta de los últimos 25 años, puesto que hay 22 países que han generado una comunidad gracias a que todos tienen "una acepción muy firme a la democracia, al comercio abierto y a los derechos humanos".

"Se va a aprobar una nueva estrategia de cooperación que se orientara a los próximos 10 o 15 años. Va a ser una cumbre como nunca, de reafirmación de lo que somos", ha sentenciado Allamund, que ha avanzado que también estará presente el primer ministro de la India, Narendra Modi, y otros invitados especiales.

Por su parte, Trinidad Jiménez ha opinado que la Cumbre Iberoamericana llega "en un momento especial" porque hay tensión internacional y una redirección del ámbito geopolítico, por lo que, a su juicio, es una buena época para analizar las oportunidades.

"Se hablará de colaborar más, del papel de las cosas seguras frente a los riesgos o el cambio climático. Tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar con inteligencia colectiva", ha apostillado la exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España.

"AMÉRICA LATINA ESTÁ A LAS PUERTAS DE UN MOMENTO HISTÓRICO ESTELAR"

Por otro lado, Allamand ha detallado el contexto que vive en estos momentos América Latina, ya que, en su opinión, "está a las puertas de un momento histórico estelar".

Y es que, ha señalado que Estados Unidos ha reconocido cometer un error en política exterior por no haber tenido entre sus prioridades a Latinoamérica, por lo que va a "persuadir e impedir que competidores no hemisféricos controlen la región".

También, China, según el secretario general Iberoamericano, quiere iniciar "una era histórica" para la construcción de una comunidad de futuro compartido con América Latina.

"La Unión Europea ha dicho que somos un socio natural pero quiere ser socio preferente, y la India dice que en el fondo considera a América Latina y el Caribe como un socio clave", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que Latinoamérica cuenta con la mayor reserva de los minerales críticos fundamentales para la revolución digital que el mundo está viviendo, es la región más biodiversa del planeta y tiene dos tercios de su matriz eléctrica limpia.

"Tenemos la ventaja del idioma, hablamos castellano o portugués y son lenguas intercomunicables. Además, somos la única región que mantiene la cohesión cultural, somos gente de paz y la más democrática del mundo con Europa", ha concluido.