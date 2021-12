El sector conservero irá a la huelga si no firma un convenio colectivo con mejoras salariales antes de fin de año

SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector conservero, en el que trabajan unas 1.200 personas en Cantabria de las que alrededor del 80% son mujeres, se plantea ir a la huelga general después de las Navidades si antes de fin de año no llega a un acuerdo con la patronal en el nuevo convenio colectivo que incluya mejoras salariales y definición de los puestos de trabajo.

De hecho, esta semana UGT se reunirá con el resto de sindicatos para fijar las fechas concretas de los paros, movilizaciones y la huelga general porque "la gente está cansada de aguantar".

Además, esta tarde tendrá lugar una asamblea del sector conservero de Cantabria, que se celebrará en la sede de UGT en Santoña, en la que el sindicato espera que los trabajadores apoyen las movilizaciones en defensa de un convenio colectivo "con condiciones mínimas de futuro y de garantías salariales de igualdad".

Así lo ha avanzado hoy en rueda de prensa el responsable nacional del Sector de Alimentación, Sebastián Serena, que ha estado acompañado del secretario general de UGT-FICA en Cantabria, Luis Díez.

Serena ha lamentado que, frente a los "objetivos claros" de los sindicatos, la patronal es "muy dura", y en concreto, la de Cantabria, "no se muestra muy partidaria de abordar ciertas cuestiones".

Una de las demandas sindicales es la igualdad salarial pues el convenio recoge dos grupos profesionales, el quinto y el sexto, con una diferencia de 1.700 euros al año en la categoría de maestro de uno a otro, y de 850 euros en auxiliares.

La mayoría de los puestos de auxiliares del grupo quinto, el del salario más bajo, los desempeñan mujeres. Serena ha reconocido que en el convenio no hay referencias a que exista discriminación salarial pero en la práctica, estos puestos están ocupados por mujeres.

"Estamos empeñados en que se tiene que acabar de una vez (con la desigualdad), hemos hecho muchas propuestas pero no ha sido posible conseguirlo, y creemos que ahora es el momento de dar un paso adelante importante", ha dicho.

Serena ha dicho que los sindicatos son conscientes de que esta medida supondrá "un coste importante para las empresas" pero "tenemos que encontrar la fórmula para que esto se acabe de una vez y no haya más discriminación salarial entre hombres y mujeres en el sector conservero. Y fórmulas hay, solo hay que tener voluntad pero no están (la patronal) por la labor", ha denunciado.

Unas fórmulas que pasan, por ejemplo, por que haya mayor porcentaje de oficiales y por tanto menos auxiliares, o por incrementos adicionales para las categorías con sueldos inferiores de forma que con el tiempo se puedan igualar los sueldos.

Pero frente a ellas está la "cerrazón de la patronal" que en opinión de Serena "no quiere reconocer algo que es real".

Por otra parte, ha acusado a la empresa de no haber hecho "propuestas serias" para el convenio colectivo durante los últimos once meses. En la penúltima reunión la patronal ofreció un incremento salarial del 7% en cinco años, que han rechazado los sindicatos puesto que el IPC de noviembre ya es del 5,6. "No tiene sentido", ha señalado.

Además, en la última reunión, la patronal ya no planteó un porcentaje concreto sino un incremento salarial fijo, "sin decir cuánto", con una cláusula de revisión salarial que no garantizaba ganancia, según UGT.

Ante estas ofertas, los sindicatos piden un incremento salarial "razonable" y una cláusula de revisión que garantice que los trabajadores no perderán poder adquisitivo. "No hay otra manera", ha subrayado Serena, que ha lamentado que la patronal se siga "resistiendo".

En su opinión es "lamentable" que los dos últimos meses se haya avanzado en la negociación en cuestiones como las políticas de igualdad pero no se ha conseguido "la política retributiva de igualdad". "Hemos avanzado en protocolo de acoso, pero en lo fundamental no avanzamos, todo lo contrario: en la última reunión hubo un gran retroceso", ha señalado.

Por eso, en esa última reunión, los sindicatos decidieron acometer movilizaciones "de manera inmediata". "O en lo que queda de año la patronal se aviene a un acuerdo que dé satisfacción a todas las partes, sobre todo a las mujeres, o de lo contrario, al margen de convocar manifestaciones, concentraciones y horas de paro, tener que llegar a una huelga después de las Navidades".

Para el sindicalista, "si no lo hacemos así, la patronal entiende que no somos capaces. Y hay mucha capacidad de movilización en el sector" porque los trabajadores están "cansados de aguantar ciertas situaciones", ha afirmado.

SECTOR LÁCTEO

Por otra parte, Serena ha señalado que una situación "parecida" se da en el sector lácteo --fábricas de leche, yogures, quesos, etcétera--, donde si los sindicatos no consiguen cerrar antes de final de año un convenio colectivo que recoja incrementos salariales y ganancia de poder adquisitivo, podrían convocar huelga general.

Un anuncio de huelga que ya hizo UGT la semana pasada pero que hoy ha querido ratificar el sindicalista en Cantabria.