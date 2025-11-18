La sede del PSOE de Cantabria se une a la red de Puntos Violeta contra la violencia machista - PSOE

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede autonómica del PSOE de Cantabria se ha unido este martes a la red de Puntos Violeta contra la violencia machista y serán las secretarias de Igualdad del partido las que se encarguen de la atención del mismo.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que la incorporación a la red de Puntos Violeta muestra "el compromiso firme del Partido Socialista contra la violencia machista, contra la principal brecha de desigualdad entre hombres y mujeres", ha informado la formación política.

Asimismo, Casares ha reivindicado que el PSOE es el primer partido político en Cantabria en formar parte de la red de Puntos Violeta, "convirtiéndose en un espacio para la esperanza, para el asesoramiento y la ayuda a mujeres que sufran violencia y no sepan dónde acudir o no encuentren la forma de salir del horror de la violencia machista por miedo".

El líder socialista ha afirmado que "queremos que las mujeres vean aquí un refugio, un aliado, una voz amiga para que ante cualquier tipo de problema puedan acudir a nuestra sede".

Por otro lado, Casares ha señalado que en lo que va de 2025 han sido asesinadas 38 mujeres en España, "lo que demuestra que es necesario el compromiso firme de todos los demócratas para erradicar la violencia machista", ha dicho.

Así lo ha expresado durante la sesión formativa impartida por la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones.

En el acto, también han estado presentes la presidenta del partido, Luisa Real, la secretaria de Igualdad, Raquel Fernández, la secretaria de Igualdad del PSOE de Santander, Lucía Corredera, y secretarias de Igualdad de otras agrupaciones socialistas. Todas ellas van a ocuparse, en la sede, de la atención del Punto Violeta.