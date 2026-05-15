La segunda edición de '¡Que viva el baile!' se clausura mañana con la actuación del grupo Casapalma - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la propuesta cultural '¡Que viva el baile!' se clausurará este sábado, 16 de mayo, con la actuación del grupo Casapalma, prevista para las 21.30 horas en la zona cubierta de la Plaza de La Llama.

'¡Que viva el baile!' está coordinado por el Grupo de Danzas Santa Justa de Ubiarco y el colectivo Brañaflor, con el objetivo de sacar el baile tradicional a la calle y acercarlo a toda la ciudadanía en un formato abierto y participativo.

Así lo ha informado este viernes la concejal de Cultura de Torrelavega, Esther Vélez, que ha recordado que esta iniciativa gratuita se ha desarrollado cada tercer sábado de mes desde el pasado mes de noviembre, consolidándose como una propuesta "única" en Cantabria y como un espacio de encuentro para aficionados al folclore, la música y el baile tradicional.

Vélez ha mostrado su satisfacción por la respuesta obtenida durante esta segunda edición y ha destacado la "gran acogida" de una actividad que ha conseguido reunir en Torrelavega a participantes de diferentes edades y procedencias en torno al baile tradicional y la cultura popular.

La edil ha animado a vecinos y visitantes a asistir este sábado a la actuación de Casapalma y a participar en esta jornada de clausura "para seguir disfrutando" de la música y el baile tradicional en un ambiente abierto y festivo.