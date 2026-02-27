El segundo día de huelga de Correos Torrelavega mantiene el seguimiento del 80%, según CGT

Segunda jornada de huelga en Correos Torrelavega - CGT

TORRELAVEGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Correos en Torrelavega encara este viernes su segundo y último día de la huelga convocada contra el nuevo modelo de reorganización operativa de la sociedad estatal, que al igual que en la jornada de ayer ha tenido un seguimiento del 80%, según CGT.

Este sindicato convocó las dos jornadas de paro, este jueves y viernes, a petición de los empleados de Torrelavega para denunciar el nuevo modelo por regirse por un "algoritmo".

Esta mañana, los trabajadores han vuelto a concentrarse a las puertas de su centro de trabajo de 9.00 a 10.00 horas, con una gran pancarta con la inscripción 'Por un convenio justo. Por un corro público. En defensa de los puestos de trabajo en Correos'; así como otra en la que se podía leer 'No a la amazonización de Correos'.

Con ellas han reiterado sus reivindicaciones contra la que denominan la "dictadura del algoritmo", como ya lo hicieron ayer con sus concentraciones en Correos Torrelavega y en la zona de las estaciones de Santander.

Los empleados denuncian un modelo que "dinamita la figura del cartero de barrio, rompe la confianza con el vecino y retrasa documentos vitales como citas médicas o notificaciones por el simple hecho de que no encajan con el cálculo del día".

Además, aseguran que Correos está "abandonando su obligación de servicio universal" para "centrarse en el negocio", y que "no se cubren" bajas, jubilaciones o vacaciones.