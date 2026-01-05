La Seguridad Social gana 3.318 afiliados cántabros en 2025, hasta los 235.595 ocupados

Archivo - Trabajador de la construcción - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó 3.318 afiliados en 2025 en Cantabria, lo que supone un 1,43 por ciento más respecto al año anterior, y eleva el número total de ocupados en la región hasta los 235.595.

El aumento se produce a pesar del descenso de cotizantes en diciembre, un 0,19%, al perder 460 trabajadores respecto a noviembre, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La mayoría de los afiliados cántabros pertenecen al régimen general, el más numeroso del sistema, en concreto 193.492, aunque también hay 41.278 autónomos y 825 trabajadores del mar. Dentro del primero, 4.350 personas pertenecen al servicio especial del hogar y 589, al agrario.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la Seguridad Social ganó 506.451 afiliados en 2025, un 2,4% más respecto a 2024, hasta cerrar el año en 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre.

Este incremento de la ocupación media es el tercer mayor aumento anual desde 2019, sólo superado por el de 2021 (+776.478 afiliados tras el fin de las restricciones en pandemia) y por el de 2023, año en el que empleo repuntó en casi 540.000 personas.

El ejercicio 2025 es, además, el quinto año consecutivo en el que crece el empleo después de que 2020, primer año de pandemia, se llevara por delante 360.105 puestos de trabajo.

La cifra de 21.844.414 afiliados con la que finalizó diciembre ha supuesto el tercer mejor mes de la historia en número de ocupados, sólo superado por los meses de junio y julio de 2025. Los registros diarios de afiliación del mes de diciembre llegaron a sobrepasar los 21,9 millones el día 11, según ha indicado el Ministerio.

A los 21,84 millones de ocupados medios con los que el sistema cerró 2025 se llegó después de que la Seguridad Social sumara en diciembre 19.180 afiliados medios (+0,09%), su menor repunte en este mes desde 2022.

Según ha destacado el Departamento que dirige Elma Saiz, en los últimos cuatro años, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, se han sumado más de dos millones de afiliados a la Seguridad Social.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes aumentó en diciembre en 33.076 trabajadores (+0,15%) respecto al mes anterior, cerrando el año en un máximo histórico de 21.871.328 ocupados, lo que supone 507.922 afiliados más que en 2024.

El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde finales de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, ha crecido un 10,7%, por encima de lo que lo ha hecho en Italia (+6%), Francia (+2,1%) y Alemania (+1,4%).

De los 506.451 afiliados medios que sumó la Seguridad Social en 2025, algo más de la mitad, el 51,9%, eran varones y cuatro de cada diez, extranjeros.

En concreto, la ocupación media masculina creció en 2025 en 262.873 afiliados (+2,3%) y finalizó el año con 11.491.634 varones cotizantes, mientras que la afiliación femenina aumentó en promedio en 243.578 trabajadoras (+2,4%), hasta las 10.352.780 ocupadas, su mayor nivel en un cierre anual de toda la serie histórica.

El empleo femenino acumula un crecimiento del 13,4% desde el año previo a la reforma laboral, porcentaje tres puntos superior al registrado entre los hombres.

Tanto la ocupación de los jóvenes como la de las personas de 55 años y más ha crecido por encima del 23% desde antes de la reforma laboral, con alzas del 26,7% entre los menores de 30 años y del 23,7% entre los de 55 años y más, por encima de la media del mercado laboral (+11,8%).

Por su parte, la afiliación media de extranjeros se incrementó en 204.659 cotizantes en 2025, un 7,1% más respecto a 2024, hasta situarse en 3.085.477 ocupados, nuevo máximo a cierre de un ejercicio. Los trabajadores extranjeros suponen actualmente el 14,1% del total de afiliados.

El Régimen General, el más numeroso del sistema, ganó el año pasado 467.581 afiliados medios (+2,6%), hasta un total de 18,35 millones de ocupados.

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 39.002 nuevos cotizantes en el año (+1,1%) y acabó 2025 con 3.425.767 ocupados, su nivel más elevado de la historia en un cierre de año, gracias al tirón de sectores de alto valor añadido.