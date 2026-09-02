La Seguridad Social gana 492 afiliados en agosto en Cantabria y el número de ocupados sube a 249.072

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SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó 492 cotizantes en agosto en Cantabria respecto al mes anterior, lo que supone un 0,20 por ciento más, el cuarto mayor incremento porcentual de las comunidades autónomas y frente al conjunto nacional que descendió un 0,72%. Con ello, el número de afiliados medios se situó en la región en 249.072.

Según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el último año la afiliación creció en la comunidad autónoma en 4.912 personas, lo que supone una subida del 2,01%, un punto menos que la media nacional (+3,13%).

La mayoría de los afiliados cántabros del octavo mes del año se engloban en el Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 200.682, de los que 4.648 pertenecían al Servicio Especial del Hogar y 777 al Agrario.

Además, en la región constaban 41.692 autónomos y 1.273 trabajadores del mar.

La afiliación media subió en agosto en cuatro comunidades autónomas y bajó en las otras trece respecto al mes anterior.

En términos brutos, de los repuntes mensuales, el mayor se dio en en Canarias (+2.153), seguido de Asturias (+2.138), Extremadura (+818) y Cantabria (+492). Mientras, las bajadas más pronunciadas se produjeron en Cataluña (-59.529), Madrid (-36.422) y Valencia (-22.256).

Y en términos porcentuales, los incrementos de la afiliación fueron: Asturias (+0,52%), Canarias (+0,22%), Extremadura (+0,19%) y Cantabria (+0,20%). En contra, los más acusados los registraron Murcia (-1,89%), Cataluña (-1,48%) y País Vasco (-1,06%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, Seguridad Social perdió una media de 162.840 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,72%) por el habitual impacto estacional derivado del fin de la temporada veraniega y del parón en actividades como la educación y la industria, situándose el total de afiliados medios en 22.345.226 trabajadores.

Gracias al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha aportado casi 340.000 nuevos cotizantes al término de agosto, el descenso de la afiliación media del mes pasado es el menor en un agosto desde el año 2021 (cuando bajó en 118.004 personas), mejorando los registros de agosto de 2025 (-199.300 afiliados), 2024 (-193.704) y 2023 (-185.385).

En el último año, la Seguridad Social ha ganado 679.023 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 3,13%, la tasa más alta en un mes de agosto desde 2021. Respecto a 2018, la afiliación media acumula un aumento de más de 3,5 millones de ocupados.

El Ministerio ha destacado el comportamiento dinámico del empleo en los últimos ocho años, señalando que la ocupación de los trabajadores de 55 años y más ha crecido un 51,5% desde 2018 (hasta rozar los 5 millones de ocupados) y la de los menores de 30 años lo ha hecho en un 33,4% (hasta los 3,79 millones), situándose ambas franjas de edad muy por encima del incremento medio del sistema (+18,6%).

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 83.844 afiliados (+0,38%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 22.371.964 cotizantes. Con el repunte mensual de agosto, la serie desestacionalizada acumula 67 meses consecutivos de alzas (más de cinco años y medio de incrementos).

"El mes de agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico, como vemos en la serie desestacionalizada y en la original en comparación interanual. Llevamos más de cinco años y medio sumando afiliados mes a mes en la serie desestacionalizada; nuestro mercado laboral goza de muy buena salud", ha destacado la ministra del área, Elma Saiz.

Ha resaltado que el empuje de la afiliación de trabajadores extranjeros, que roza los 3,55 millones de ocupados medios. "A final de agosto, hay casi 340.000 afiliados extranjeros en alta que proceden del proceso de regularización extraordinaria".

LA REGULARIZACIÓN APORTA CASI 340.000 AFILIADOS AL SISTEMA

De hecho, en el marco de este proceso extraordinario de regularización, se contabilizó a 31 de agosto un total de 337.917 afiliados en alta procedentes de esta medida.

Por países de origen, Colombia lidera las altas, con 97.376 cotizantes, seguida de Venezuela, con 66.733 afiliados, concentrando entre ambos países casi la mitad del total.

Por regímenes, el 79,8% de estos trabajadores regularizados (269.627 personas) se encuadró en el Régimen General, mientras que 16.912 cotizantes (un 5%) lo hicieron como trabajadores autónomos (RETA).

Por sexos, el 60,2% eran hombres (203.418) y el 39,8%, mujeres (134.499).

LA EDUCACIÓN LASTRA LA AFILIACIÓN

Por regímenes, el General perdió 159.484 afiliados medios en agosto (-0,84%), hasta los 18.808.084 ocupados, aunque en el último año acumula 614.891 cotizantes más (+3,38%).

Por su parte, el RETA registró 3.469.416 afiliados medios (-2.941 en el mes, un -0,08%), si bien ganó 63.705 trabajadores por cuenta propia en la comparativa interanual (+1,87%).

Dentro del Régimen General, la educación encabezó los descensos respecto a julio por el parón estacional, con 76.535 cotizantes menos (-6,4%), seguida de las actividades administrativas (-18.083 afiliados, -1,2%), la industria manufacturera (-16.417 cotizantes, -0,8%), la construcción (-12.653 ocupados, -1,2%) y el comercio (-10.180 afiliados, -0,4%).

Por contra, las actividades sanitarias y de servicios sociales sumaron 17.811 afiliados medios (+0,86%) y la hostelería ganó 7.237 ocupados (+0,42%).

BAJA LA AFILIACIÓN EN AMBOS SEXOS Y SUBE ENTRE LOS EXTRANJEROS

El descenso mensual de la afiliación afectó en mayor medida a los varones, que restaron 99.980 afiliados en el mes (-0,84%), situándose el total de hombres ocupados en 11.855.884 trabajadores.

Por su parte, la afiliación femenina retrocedió en 62.860 ocupadas (-0,60%), dejando el total de mujeres cotizantes en 10.489.342 trabajadoras.

En la comparativa interanual, la afiliación masculina ha aumentado en 357.837 cotizantes en el último año (+3,11%) y en casi 1,7 millones desde 2018 (+16,3%), mientras que la femenina ha crecido en 321.186 ocupadas desde agosto de 2025 (+3,16%) y en 1.842.220 mujeres desde 2018 (+21,3%). Las mujeres representan actualmente el 47% del total de afiliados.

Los trabajadores extranjeros ganaron 39.535 cotizantes respecto a julio (+1,13%), alcanzando una media de 3.551.759 ocupados.

En comparación con agosto de 2025, la afiliación de inmigrantes se ha incrementado en 482.490 cotizantes (+15,72%) y supone ya el 15,9% del conjunto del sistema.

Por grupos de edad respecto a 2018, la afiliación de los mayores de 55 años ha subido un 51,5% (hasta rozar los 5 millones de ocupados), mientras que la de los menores de 30 años se ha incrementado un 33,4% (alcanzando los 3.790.266 trabajadores).

LA TEMPORALIDAD SE SITÚA EN EL 13,4%

En cuanto a la calidad del empleo, desde agosto de 2021 hay 4.811.840 ocupados más con contrato indefinido y 2.020.332 afiliados menos con contrato temporal.

El mayor incremento en el último año se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 328.670 cotizantes más que en agosto de 2025, mientras que los contratos fijos a tiempo parcial aumentaron en 78.383.

La tasa de temporalidad se situó en el 13,4% (frente al 29,3% de agosto de 2021).

En el grupo de trabajadores menores de 30 años, el porcentaje de temporalidad cayó al 23,7%, frente al 54,9% registrado hace un lustro.

La relación entre cotizante y pensionista se sitúa actualmente en el 2,5, máximos desde 2011.

Por último, el número de trabajadores afectados por ERTE se situó en 12.214 personas (11.922 de media en el mes), de los que 368 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 1.191 por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y 8 en el Mecanismo RED de automoción.