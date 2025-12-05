Seis puntos de Cantabria, entre los que más ha llovido de España en lo va de día

Archivo - Una mujer pasea por una calle con un paraguas. - EUROPA PRESS - DIEGO RADAMÉS - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis puntos de Cantabria figuran entre los que más ha llovido en España en lo que va de viernes, con San Roque de Riomiera a la cabeza tras registrar 23 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En el segundo puesto del ránking nacional, se sitúa la zona del aeropuerto cántabro Seve Ballesteros, con 20,4 litros por m2, y en el tercero Ramales de la Victoria, con 20,2.

Tras Balmaseda, en Vizcaya, que ocupa el cuarto puesto, se sitúa en quinto lugar Villacarriedo (17,2 l/m2).

Además, Santander ocupa el séptimo lugar del ránking nacional de precipitación acumulada, con 15,6 l/m2, y en el octavo puesto figura la estación meteorológica de Sierrapando, en Torrelavega, con 14,6.