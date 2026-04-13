Seleccionados los 20 proyectos de la 2ª edición del programa de empresas de base tecnológica de SODERCAN

Entrega de premios de la primera edición del programa de apoyo a la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica. - SODERCAN

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha seleccionado los 20 proyectos que tomarán parte en la segunda edición del programa para la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS), que incluye formación, mentoring y financiación.

A esta segunda edición se han presentado un total de 44 proyectos de muy diversos sectores de actividad. Los 20 mejor valorados en la etapa de selección previa participarán en la fase de formación programada para finales de abril y principios de mayo.

De la veintena de participantes, 17 ya están constituidos como empresa, y cinco proyectos están liderados por mujeres. Por sectores, sobresalen la industria 4.0, automatización y healthtech, ha informado el Gobierno.

El consejero de Innovación, Eduardo Arasti, ha destacado la calidad y potencial de los proyectos seleccionados, así como el elevado número de solicitudes recibidas, reflejo -ha dicho- del interés del programa de SODERCAN y el dinamismo del tejido emprendedor tecnológico de Cantabria, que está "en movimiento, creciendo y desarrollándose". "No queremos que ningún buen proyecto se quede sin asistencia en etapas tan delicadas como son el nacimiento y su primer escalado", ha subrayado.

DIVERSIDAD Y FOCO TECNOLÓGICO

La relación de iniciativas seleccionadas refleja la diversidad y el foco tecnológico del programa, con proyectos que abarcan desde biotecnología y blue economy, hasta valorización y gestión de activos ambientales, plataformas de extracción y estructuración automática de información, industria 4.0 y automatización, healthtech y tecnologías médicas.

También, soluciones de transformación digital para organizaciones, inteligencia artificial y automatización de procesos de negocio, software y servicios para entrenamiento deportivo, herramientas de control parental en dispositivos móviles, plataformas para nuevas experiencias de turismo rural, comunidades digitales de aprendizaje en data e IA, sistemas acústicos de alto rendimiento y soluciones edtech basadas en práctica guiada y role-play asistido por IA.

FORMACIÓN

La segunda edición del programa de creación y escalado de EiBts de SODERCAN arrancará a finales de este mes con una fase de formación de 20 horas con foco en varios contenidos, como Liderazgo y estrategia, enfocado a proporcionar a los emprendedores herramientas para liderar la transformación de sus proyectos, alineando estrategia, tecnología y negocio para maximizar su impacto y viabilidad.

También en Desarrollo de negocio, donde se enseñarán metodologías ágiles para la validación de modelos de negocio en startups tecnológicas; y recursos financieros para la puesta en marcha. Se busca dar a conocer los términos y procesos clave en las finanzas para Startups: flujos de caja y previsión financiera, indicadores clave, fuentes de financiación para Startups (ENISA, CDTI, business angels, venture capital, crowdfunding, venture debt.) y conceptos asociados a una ronda de inversión (due dilligence, pacto de socios, materias reservadas, términos clave y negociaciones), instrumentos de inversión (participaciones directas, SAFE, préstamos convertibles, préstamos participativos), métodos alternativos de valoración de startups (VC method, Discounted Cash Flow y múltiplos de mercado).

Otras líneas son Marketing y comunicación, donde el objetivo es conectar de manera práctica los conceptos de alto nivel de marketing y comunicación con las principales metodologías, técnicas y herramientas que se utilizan en el mundo de las startups; y Capacitación tecnológica, donde se abordarán tecnologías como cloud, big data, IA, contenedores y orquestadores, arquitectura de servicios y como el escalado de estas tecnologías afecta a las organizaciones y su gestión.

Incluido en la I Agenda Digital de Cantabria y en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, SODERCAN impulsa el programa EIBT para apoyar y reconocer las mejores iniciativas de emprendimiento tecnológico y/o de empresas innovadoras en Cantabria y facilitar su puesta en marcha.

Además, esta iniciativa forma parte del proyecto TECH FABLAB, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation EU. Cantabria participa en este proyecto transrregional, a través de SODERCAN, junto a Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja.

En la primera edición del programa EiBTs de SODERCAN se alzaron con los tres primeros premios las startups Manfacter, Banbu Cosmética Natural y Panssari. Además se entregaron accésit a las empresas Valientes, Envisad, Idresa Services, Phytobatea, Deduce Data Solutions, BoloTrack Technology y Takumi Parts.

TRES FASES

El programa cuenta con una dotación de 150.000 euros y se estructura en tres fases: talleres de formación grupales en los ámbitos básicos para crear un negocio y competencias clave para emprender con éxito en el ámbito de las startups (fase en la que nos encontramos, con 20 plazas); mentoring individual dirigido a prestar orientación y asistencia especializada para elaborar, complementar o perfeccionar el plan de negocio del proyecto (10 plazas); y la concesión de premios a los proyectos con mayor proyección. Se podrán conceder un máximo de 10 premios a las iniciativas mejor valoradas: tres primeros premios dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, y siete accésit de 10.000 euros.

Los proyectos premiados recibirán, asimismo, un diploma acreditativo del galardón que lleva aparejado acompañamiento para su presentación a redes de inversores privados y a entidades públicas de financiación.

Este programa tiene como finalidad potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico, fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la universidad y centros de investigación al sector empresarial, y crear un entorno favorable para la creación de nuevas empresas innovadoras con potencial de crecimiento, en los ámbitos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3): Blue Economy e industria offshore, Salud y Bienestar, lndustria Cultural y Turismo Sostenible, Bioeconomía y sector agroalimentario, e lndustria Inteligente.