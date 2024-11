Seleccionados los proyectos cinematográficos para el taller de impulso que organiza Cultura

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, ha dado a conocer este lunes la selección de los proyectos cinematográficos que participarán del 22 al 26 de noviembre en el quinto taller de impulso.

Se trata de 'Ananda' de Roberto Ruiz Céspedes, 'Salvaje' de Koldo Serra, 'El Florentina' de María Castillo, 'Los materiales sensibles' de Alberto Van den Eynde y 'Los raqueros' de Daniel González Catalina. A ellos se suma 'El espectáculo inacabado del circo Anastasini', dirigida por Iñaki Alforja, que participa en el taller como proyecto y comunidad autónoma invitada. * Y es que una de las novedades de esta quinta edición del taller de impulso de proyectos cinematográficos es la presencia este año de Navarra, con una plaza como proyecto invitado para tomar parte en la actividad y formación prevista, pero sin acceso a los premios.

Este DCP37 (Diálogo de Cine Producción), que tendrá lugar en la Filmoteca de Cantabria, vuelve a contar con la socióloga y gestora cultural Isona Admetlla y con la colaboración y apoyo de los festivales de cine de San Sebastián, Albacete y Málaga, que otorgan los diferentes premios.

El Festival de Cine de San Sebastián ofrece acreditación en su zona de industria a las personas seleccionadas y el de Albacete (Abycine) selecciona un proyecto que participará en su zona de industria 'Lanza'.

Por su parte, el certamen de Málaga dispone de una plaza para participar en su campus 'Málaga Talent', en el que ya han representado a Cantabria realizadores como Jesús Choya y Diego del Val.

Los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos ante un jurado de profesionales de reconocido prestigio, que también asesorarán en reuniones 'one to one'. Asimismo, estos expertos elegirán el proyecto ganador de una bolsa de viaje de 1.000 euros para acudir al European Film Market de Berlín, completando así los premios que se entregarán en el taller de impulso de proyectos cinematográficos.

Además, se premiará a uno de los proyectos con una plaza para participar en la Laboratorio del Festival de Cine de Autor (D'A) que se celebra en Barcelona.

La actividad del DCP37 comenzará el 22 de noviembre con una sesión de seguimiento de los proyectos seleccionados en años anteriores. Los días 23 y 24, de 9.30 a 18 horas, se desarrollará el taller con los proyectos seleccionados por Isona Admetlla este año, mientras que el 25 de noviembre, de 9.30 a 13.30 horas, se presentarán los proyectos ante un jurado de expertos.

Ya el día 26 se producirán las reuniones 'one to one' con el jurado, que también deliberará y tomará sus decisiones para, posteriormente, celebrar la entrega de premios.