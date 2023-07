Contará con una traca final de fuegos artificiales en el Ayuntamiento amenizada por el DJ Alex y un concierto de Huecco en la Porticada



SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Semana Grande de Santander se celebrará del 21 al 30 de julio con cientos de propuestas culturales, lúdicas y de ocio "para todos los gustos, edades y bolsillos", como los conciertos en La Porticada, los fuegos artificiales, los festivales de La Campa, las casetas, los pasacalles, las comidas solidarias de las peñas, las ferias y el circo.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este lunes la programación de "diez días de alegría y diversión", que arrancará el próximo viernes 21 con la apertura de la feria de día, el desfile de peñas, el chupinazo, que protagonizará la regidora junto con representantes de las peñas; y el inicio de los conciertos en La Porticada.

La principal novedad de este año será el domingo 30, que contará con una traca final de fuegos artificiales en la plaza del Ayuntamiento, amenizada por el DJ Alex, a las 23 horas; y media hora después un concierto gratuito de Huecco en la Plaza Porticada, en colaboración de la Asociación de Hostelería de Cantabria.

Asimismo, el cartel de la Semana Grande de Santander ha sido realizado este año por José Manuel González, miembro de la peña Sixto Obrador.

La regidora ha hecho un llamamiento a vecinos y visitantes a vivir estas fiestas, que son "para todos los públicos, edades y bolsillos", con "mucha responsabilidad, prudencia y alegría".

NENA DACONTE Y MIKEL ERENTXUN, EN ESCENARIO PORTICADA

El programa de conciertos de la Plaza Porticada de este año integra nombres como Nena Daconte, Mikel Erentxun, Mojinos Escozíos, o Sofía Ellar, todos ellos gratuitos.

El día 21, desde las 22.30 horas, se celebrará 'La Noche de Los 40 Classic', con música de los años ochenta. Mientras que el 22 actuará Nena Daconte, que presenta 'Casi perfecto', el sexto álbum de su carrera.

Mikel Erentxun será el protagonista del concierto del día 23, que tras salir del confinamiento por la pandemia del Covid lanzó 'Amigos de Guardia'.

El día 24 llegará el swing a La Porticada de la mano de la Banda Municipal y de su director, Vicent Pelechano, que ofrecerá un concierto en el que compartirán escenario con la Big Band Santander. Mientras que el 25 llegará al escenario Star Ways y un tributo a Abba será la propuesta del día 26.

Otra de las grandes noches será la del 27, con la presencia de Mojinos Escozíos, grupo español que supera los 20 años de éxito en los escenarios, apostando por la creatividad y las risas en su repertorio.

Asimismo, la Band Jovi presentará el día 28 un nuevo espectáculo durante dos horas con himnos coreados como 'Living on a prayer' o 'It's my life'. Y la cantautora y compositora Sofía Ellar subirá a Escenario Porticada el día 29.

Finalmente, el día 30 estará dedicado al folclore. Desde las 18 horas se sucederán las actuaciones Coro Ronda La Encina, Los Cámbaros (19), Casapalma (20 horas), y Miguel Cadavieco.

El punto y final lo pondrá Huecco a las 23.30 horas. Iván Sevillano, su nombre real, interpretará temas como el exitoso 'Pá mi guerrera'.

FUEGOS, FESTIVALES DE LA CAMPA Y CICLOS MUSICALES

Los fuegos artificiales de Santiago volverán a lanzarse el día 24, a las 23 horas, desde la Segunda Playa de El Sardinero, junto a la actuación de la Orquesta Super Hollywood en la Avenida de Manuel García Lago.

Hoky Music dará inicio a los festivales en la campa de la Magdalena el 22 de julio. Duki, Emilia, Vicco y Noan serán cabezas de cartel de un evento que presentará también la Red Bull Batalla y la Fiesta Bresh en su programación. Y también habrá 'Más y Más Música', a las 21 horas, con conciertos en Pombo, Ayuntamiento, Alameda de Oviedo y Cañadío.

FERIA DE DÍA Y CITAS SOLIDARIAS

Por su parte, la Feria del Día ofrecerá 35 casetas del 21 al 30 de julio en cinco zonas: Plaza del Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Pombo, Alfonso XIII y parque de Mesones. También se podrá disfrutar de las casetas regionales y taurinas en la plaza de México y en El Sardinero.

En cuanto a las citas solidarias, los peñistas crearán sus jornadas de gastronomía en las que recaudarán fondos para distintas entidades y causas sociales, con '14 peñas, 14 causas'.

La peña La Pera celebrará una paella de marisco el día 21, a las 22.30 horas, en la plaza de México, y la recaudación irá destinada a la asociación Alouda. El 22, a las 14 horas, la peña taurina El Desfiladero ofrecerá garbanzos con callos en la avenida de Los Ciruelos para la asociación Buscando Sonrisas.

También el día 22 la peña Los Otros ofrecerá, a partir de las 22 horas, en La Albericia, patatas con chorizo y será para Cáritas Diocesana. El 23, en el Grupo Amaro, a las 14 horas, se celebrará una comida con chorizo a la sidra y panceta a la brasa cuya recaudación irá al Banco de Alimentos y, a las 22 horas, La Pirula servirá alubias al puyazo en Peña Herbosa, en favor de Médicos Mundi.

Asimismo, Los Vividores celebrarán el 24, a las 22 horas, la marmita en Casa Ajero, a favor de las Operarias Misioneras; y el martes 25, a las 22 horas, habrá potaje de alubias a cargo de La Panderetuca, que recaudará fondos para el comedor social infantil del Grupo Velarde.

El 26, a las 14 horas, La Achicoria-Callealteros ofrecerá patatas con costilla en la Plaza Duque de Ahumada para la iglesia de Consolación-Cáritas parroquiales. Y la peña Alme-jillones repartirá garbanzos al mejillón en la calle Cádiz el 27, a las 14 horas, para la asociación CanELA, mientras que a las 22 horas Los Tentirujos ofrecerán periñaca en Peña Herbosa y la recaudación será para APTACAN.

El día 28 la comida, a las 14 horas, tendrá como protagonista a la peña Bonitos del Norte, que repartirán marmita de bonito en la calle Rubio y la causa solidaria será Pelones Cantabria. Ese mismo día, a las 22 horas, Hijos de Julio ofrecerá en el Río de la Pila perritos calientes para la Cocina Económica.

Para terminar, el sábado 29 El Pezón repartirá arroz marinero en Tetuán y la recaudación será para la asociación de esclerosis múltiple. Y a las 22 horas la peña Barrio Pesquero ofrecerá bonito al estilo pesquero y lo recaudado irá destinado a la guardería Valterra.

Precisamente, con motivo de las actividades para niños, este año se ha creado la peña infantil La Traviesa.

FERIAS Y CIRCO

Las ferias se ubicarán en el aparcamiento de los Campos de Sport del 21 de julio al 6 de agosto. Abrirán de lunes a jueves, domingos y festivos de 18 a 0.30 horas; y los viernes, sábados y vísperas de festivos de 18 a 2.30 horas.

En el parking de los Campos de Sport de El Sardinero, de 12 a 2.30 horas, se podrá disfrutar de la XIII Feria de Gastronomía y Folclore Regional, que aúna los sabores tradicionales de la región con actuaciones folclóricas, así como de la Feria de Artesanía.

Por su parte, el Circo Quimera del ilusionista Raúl Alegría regresará, en el Parque de Mesones, a las fiestas de Santiago con 'Superhéroes' y con funciones del 22 al 31 de julio y del 6 al 13 de agosto. Y volverá también 'Cabaret Prohibido' los días 27, 28, 29, 30 de julio y 11, 12, 13 de agosto.