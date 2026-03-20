La semana de huelga de médicos se cierra en Cantabria con un seguimiento medio del 23%

Concentración de médicos en Valdecilla - EUROPA PRESS

SANTANDER 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La semana de huelga de médicos convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad concluye este viernes con una cifra media global de seguimiento del 23% en Cantabria, según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Por gerencias, la mayor participación en la huelga la ha sufrido Atención Primaria, área en el que el seguimiento sube hasta el 25,1% de media en los cinco días de paro.

En cuanto a los hospitales, en el área 1 de Valdecilla la cifra ha sido del 22,8%; en el área 2 de Laredo, del 18,24%; y en las áreas 3 y 4 de Torrelavega y Tres Mares (Reinosa) del 22,2%, ha detallado el director gerente del SCS, Luis Carretero, en declaraciones remitidas a los medios.

Pese a estas cifras, Carretero ha reiterado que el impacto asistencial de la huelga es "mucho mayor" dado que en numerosos casos los profesionales médicos trabajan en equipo y su ausencia ha provocado "una pérdida muy importante en actividad". Algo que, a su vez, repercute de forma negativa en las listas de espera.

Según ha dicho, se estima que el número de actos clínicos perdidos será "muy similar" al de la semana de huelga convocada por el mismo motivo el pasado mes de febrero --y a la que seguirán, si no se soluciona el conflicto, otras tres en abril, mayo y junio--. En concreto, en el balance de la semana de paro en febrero el SCS informó de que se habían anulado cerca de 30.000 consultas y suspendido 701 intervenciones quirúrgicas, además de centenares de pruebas diagnósticas.

En este sentido, el director gerente del SCS ha lamentado la actitud del departamento que dirige Mónica García y espera que "reine la cordura" y que no llegue a materializarse una nueva semana de huelga el próximo mes. "En el fondo, esa inacción por parte del Ministerio se traduce en problemas para todos los ciudadanos de Cantabria y del resto de España", ha sentenciado.

Finalmente, ha agradecido a los profesionales que han hecho "todo el esfuerzo posible" y han "respondido perfectamente a la actividad no demorable".