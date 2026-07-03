El senderista hallado muerto en Candina es extranjero y todo apunta a que sufrió un accidente

Sala del 112 - 112

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senderista hallado muerto en el monte Candina de Liendo en la tarde del jueves era extranjero y sexagenario, y todo apunta a que pudo sufrir un accidente, pues la Guardia civil no ha apreciado "nada sospechoso" tras aparecer el cadáver, han indicado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Otra persona que pasaba por la zona vio el cuerpo tendido fuera de la ruta y, al acercarse, percibió que presentaba golpes y que estaba probablemente fallecido, por lo que avisó al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria minutos antes de las 19.00 horas.

Desde la sala se movilizó al equipo de rescate helitransportado del Ejecutivo y a la Guardia Civil. Con el helicóptero en el lugar del accidente, descendieron hasta la víctima en operación de grúa rescatador y médico, que solo pudieron confirmar la muerte. El cuerpo quedó a disposición de los agentes del instituto armado.