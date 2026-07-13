Una sentencia obliga al Gobierno a abonar cuatro días de descanso a una trabajadora temporal

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SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una sentencia del Tribunal de Instancia de Santander obliga al Gobierno de Cantabria a abonar a una trabajadora temporal de la Administración regional cuatro días de descanso que había generado y no disfrutado durante el tiempo que estuvo contratada y tampoco cobrado.

Según se explica en la sentencia dictada por la magistrada de la Plaza Número 6 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander, remitida por UGT, esta trabajadora fue contratada, del 22 de mayo al 16 de junio de 2023 --de lunes a viernes-- cubriendo una baja y del 19 al 23 de ese mismo mes sustituyendo a una persona que estaba de vacaciones.

En la última semana de prestación de servicios del primer contrato y en la que semana que estuvo desarrollando el segundo, esta trabajadora no disfrutó de dos días de descanso y tampoco le fueron abonados, con lo que presentó una demanda, promovida por UGT, contra el Gobierno regional para reclamar el cobro, que cifró en 234,24 euros.

El Ejecutivo se opuso a la demanda de la trabajadora por una interpretación de la normativa que ahora no ha sido respaldada por el Tribunal de Instancia, que ha estimado la demanda de la trabajadora y ha cifrado en 207,77 euros la cantidad que le debe abonar el Gobierno regional.

VALORACIÓN DE UGT

Tras el fallo judicial, UGT ha acusado al Ejecutivo de "atascar los juzgados por no respetar derechos básicos".

"Esta sentencia que reconoce algo tan básico como el descanso al que tiene derecho cualquier persona trabajadora es un ejemplo más de una judicialización de las relaciones laborales que no cesa y que va a más", ha reprochado la asesora de la Sección Sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria, Rebeca Marqué.

Ha asegurado que el Ejecutivo regional "está obligando a los empleados públicos a recurrir sistemáticamente a los juzgados para resolver diferencias de interpretación en la normativa legal e incluso conseguir derechos que sí concede a otro personal del Ejecutivo autonómico".

De este modo, Marqué ha pedido al Ejecutivo autonómico cántabro "una reflexión" y le ha instado a "abandonar de una vez por todas esta judicialización que parece tener el objetivo de reconocer derechos sólo a las personas trabajadoras dispuestas a denunciar y esperar una solución en un juicio a dos años vista".

"Adecuado sería que este Gobierno entienda que cada demanda que entra por su falta de diálogo y negociación ocupa un sitio en los juzgados que se hurta al resto de la ciudadanía, lo que provoca atascar los juzgados por sustituirse una y otra vez la negociación laboral por las demandas judiciales", ha agregado.

Marqué, que ha señalado que el Gobierno de Cantabria tiene pendiente en los tribunales varias demandas judiciales por conflicto colectivo, ha recalcado que la propia asesoría jurídica de UGT las tiene interpuestas en la actualidad "en cuestiones tan básicas como noches y festivos en procesos de incapacidad temporal, el derecho del personal laboral a la jubilación parcial anticipada como en cualquier empresa, la conciliación de la vida laboral y familiar o el reconocimiento y pago de días de descanso como en esta última sentencia".

"La recuperación del diálogo y el entendimiento, a la vez que se atiende a la jurisprudencia laboral que se dicta en el territorio nacional, es un objetivo del que UGT no va a renunciar. La duda es si tenemos a alguien al otro lado de la mesa", ha concluido.