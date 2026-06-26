SEO/BridLife pide desestimar el proyecto eólico Anajana al considerarlo "ambientalmente inviable" - FELIPE GONZÁLEZ. SEO/BIRDLIFE

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha presentado alegaciones en el procedimiento de evaluación ambiental del parque eólico Anjana, de 86,8 MW, proyectado entre Cantabria, Palencia y Burgos, y ha solicitado la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable y su consiguiente desestimación al considerarlo "ambientalmente inviable" porque afecta de forma "significativa" a especies protegidas, hábitats de alto valor y corredores ecológicos de "primer orden".

Anjana prevé la instalación de 17 aerogeneradores en los municipios de Valderredible, Valdeprado del Río, Valdeolea y Campo de Enmedio, en Cantabria; en el Valle de Valdebezana, Arija y Santa Gadea de Alfoz, en Burgos, y en Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán, en Palencia.

La organización conservacionista considera que el proyecto presenta "incompatibilidades ambientales estructurales" derivadas de su ubicación, con afecciones significativas sobre especies protegidas, así como sobre la conectividad ecológica del territorio, no mitigables mediante medidas correctoras o compensatorias eficaces.

En un comunicado, SEO/BridLife ha explicado que el ámbito de implantación se sitúa en un entorno de "elevada sensibilidad ecológica", que incluye áreas con figuras de protección frente a colisión y electrocución de avifauna, así como áreas próximas a la IBA 022 Sierras de Peña Labra y del Cordel.

En este contexto, ha indicado que se ha constatado la presencia de al menos 18 especies de rapaces, incluyendo algunas sensibles como el milano real, el aguilucho pálido o el buitre leonado, además de la existencia de dormideros invernales de milano real con concentraciones de hasta un centenar de individuos.

Según la asociación, el propio estudio de impacto ambiental reconoce una elevada probabilidad de colisión para varias de las especies presentes, lo que sitúa el riesgo en un nivel ambientalmente relevante desde el punto de vista de mortalidad no compensable.

"La ubicación del proyecto en áreas de alto valor ecológico y su afección a especies amenazadas lo hacen ambientalmente inviable", ha advertido el delegado territorial de SEO/BirdLife en Cantabria, Felipe González.

De hecho, el emplazamiento se encuentra incluido en el mapa de incompatibilidad eólica de Cantabria, lo que a su juicio refuerza su "inadecuación territorial".

El área de implantación y su entorno inmediato constituyen un enclave de alta actividad de murciélagos, tanto por la riqueza de especies como por la abundancia de las mismas. Entre ellas se encuentran al menos cinco incluidas Catálogo Español de Especies Amenazadas, como el murciélago grande de herradura, el nóctulo grande o el murciélago de cueva.

En este sentido, la combinación de diversidad específica y abundancia de individuos incrementa significativamente el riesgo de colisión y barotrauma asociado a aerogeneradores, especialmente en zonas de crestas y tránsito, ha precisado.

El proyecto se localiza sobre la línea de cumbres de la sierra paralela al Embalse del Ebro, un eje funcional de conectividad ecológica de escala regional que actúa como corredor ecológico de primer orden, facilitando el movimiento de fauna tanto en el eje norte-sur como este-oeste.

La implantación del proyecto supone, para la organización, la fragmentación de un espacio actualmente continuo y sin infraestructuras relevantes, con especial impacto sobre la permeabilidad del territorio para especies de gran movilidad, incluyendo grandes carnívoros como el lobo y el oso pardo.

SEO/BirdLife advierte de la existencia de efectos acumulativos y sinérgicos con otros proyectos en tramitación en el entorno, lo que incrementa la presión global sobre poblaciones de especies sensibles y corredores ecológicos.

Aunque el estudio de impacto ambiental identifica correctamente parte de los riesgos, este mismo documento reconoce una elevada probabilidad de afección por colisión, sin que se acrediten medidas de mitigación con eficacia suficiente para reducir el impacto a niveles aceptables, ha valorado.

Al respecto, SEO/BirdLife subraya que parte de estos impactos no pueden ser mitigados de forma efectiva mediante medidas correctoras o compensatorias, por lo que resultarían "inevitables e inasumibles" y solicita que el proyecto sea desestimado.

Finalmente, la organización ha puesto a disposición de administraciones, empresas y colectivos conservacionistas y ciudadanos mapas de compatibilidad para favorecer una transición energética "ágil, justa y sostenible", que muestran que entre un 23% y un 26% del territorio (según tipo de energía) presenta baja sensibilidad y, por lo tanto, menos riesgo para el despliegue necesario de las energías renovables en España.