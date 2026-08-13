El Seprona investiga la causa del incendio en los pinares de Liencres y el Gobierno cree que no fue "natural"

Sucesos.- El helicóptero y bomberos del Gobierno cántabro trabajan en el incendio de los pinares de Liencres - EUROPA PRESS

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Cantabria investiga las causas del incendio registrado ayer, miércoles, en los pinares de Liencres, en Piélagos, que se originó pasadas las dos y media de la tarde y quedó extinguido para las nueve y media de la noche.

En el Gobierno regional sospechan que el origen del fuego "no tiene nada que ver con la naturaleza", según ha manifestado la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, este jueves, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada para hacer balance y valoración del dispositivo de seguridad y movilidad desplegado con motivo del eclipse total solar.

Según ha valorado, no se registraron incidentes reseñables, salvo el incendio, próximo a uno de los cinco puntos de observación preferente determinados por el Ejecutivo, por lo que "nos puso nerviosos", al estar cerca de un lugar de concentración de gente para ver el fenómeno astronómico.

A su juicio, el fuego no tuvo "relación con fenómeno natural" alguno, y ha destacado que el suceso se solventó "bien", con labores de extinción en las que, entre otros medios, participó el helicóptero del Gobierno, que hizo 22 descargas con 33.000 litros de agua, en una intervención "rápida y efectiva" que permitió controlar las llamas a media tarde.

A las tareas se sumaron también efectivos de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, departamento que envió un director de extinción y cuatro cuadrillas de bomberos forestales. Sobre las 18.00 horas, dos cuadrillas continuaban refrescando la zona afectada.

En las labores también participaron guardias civiles del dispositivo del eclipse solar, que prestaban servicio en los puntos de observación de Piélagos.

Hasta el lugar se desplazaron igualmente efectivos del SEPRONA, que investigan las causas del fuego, que afectó a casi una hectárea de matorral.