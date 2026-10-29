El Servicio de Emergencias Cantabria contará en 2027 con 18,2 millones y 35 bomberos más

El consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu, preside la reunión del Consejo Rector del SEMCA. - RAÚL LUCIO

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Cantabria contará el año que viene con un presupuesto de 18,29 millones de euros, lo que supone un ligero incremento, del 0,10 por ciento respecto al presente ejercicio, y 35 bomberos más en plantilla.

Las cuentas de 2027, que incluyen también la reforma y mejora de cinco parques de emergencia, han sido aprobadas por el Consejo Rector del SEMCA, presidido por el nuevo consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu.

Según ha explicado el Gobierno regional en una nota de prensa, tras el "extraordinario" crecimiento experimentado en el documento económico anterior, del 34,5%, los nuevos presupuestos "afianzan la senda de fortalecimiento del Servicio de Emergencias de Cantabria".

Para el titular del departamento, el nuevo presupuesto permitirá "consolidar las mejoras ya implantadas, mantener el esfuerzo inversor y continuar reforzando la plantilla de bomberos", impulsando así un servicio "cada vez más moderno, eficaz y preparado para afrontar nuevos retos".

De hecho, según ha destacado, el SEMCA cuenta con un 68,5% más de presupuesto anual (7,4 millones), respecto al comienzo de legislatura en 2023, fruto de sucesivos crecimientos presupuestarios para hacer frente "a la tradicional escasez de recursos económicos y materiales que sufrió este servicio".

"Mantener un servicio de emergencias y protección civil a la vanguardia, perfectamente dotado y moderno requiere de una política continuada de inversiones en renovación y modernización de equipos e instalaciones y personal suficiente", ha remarcado el consejero.

Durante el Consejo Rector, Sáez Bereciartu ha explicado que uno de los capítulos que más se incrementa es el de personal, un 10,4%, ya que pasa de 10.540.899 euros a 11.641.659 euros, que servirán para, por un lado, afrontar el incremento de salarios previstos y, por otro, ampliar la plantilla para garantizar un mínimo de 5 bomberos por guardia en todos los parques. De hecho, el SEMCA contará con 35 bomberos más, cuyos procesos de selección ya están en marcha.

Además, habrá más de 4 millones de euros en el capítulo de inversiones que permitirán continuar con la línea de mejora y renovación de equipos e instalaciones. Las principales actuaciones previstas pasan por la reforma de los parques de emergencia de Laredo, Reinosa, Villacarriedo y Los Corrales de Buelna y la construcción de uno nuevo en Vadáliga. En este último caso se están finalizando los trámites para la obtención del suelo necesario.

Igualmente, el Gobierno cántabro prevé adquirir nuevas bombas rurales pesadas y grupos electrógenos para los seis parques de emergencia e implantar el servicio de comunicaciones SIRDEE.

También se modernizará el Centro de Atención de Emergencias 112, a través del mantenimiento y mejora de la plataforma SENECA, imprescindible para la gestión y atención de las emergencias, así como del propio contrato de prestación del servicio de atención del teléfono de emergencias.