Los servicios de rescate portean a un motorista herido en Camaleño - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Servicios de rescate de Cantabria han porteado esta tarde unos 300 metros a un motorista herido en una zona inaccesible de Camaleño.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió un aviso por la caída de una moto en el citado municipio y movilizó al servicio de urgencias sanitarias 061, Guardia Civil y bomberos del Gobierno de Cantabria.

Los efectivos atendieron en el lugar al afectado, le aseguraron en una camilla y le portearon unos 300 metros hasta una zona accesible para la ambulancia.

Del centro de salud de la zona fue derivado al Hospital Sierrallana, en Torrelavega.