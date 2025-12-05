Servicios Sociales de Santander dispondrá de 11,1 millones en 2026, el presupuesto "más alto de la década"

Zulema Gancedo, concejala de Servicios Sociales de Santander - AYTO

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Servicios Sociales de Santander gestionará en 2026 un presupuesto de 11,1 millones de euros, un 2,8% más que en 2025, "el más alto de la década" en esta área.

La concejala del área, Zulema Gancedo, ha presentado este viernes las principales líneas de esta cuenta cuya área principal, la de servicios sociales, dispondrá de un total de 10,6 millones mientras que la de salud gestionará 463.554 euros.

Tal y como ha detallado, el objetivo es reforzar los proyectos existentes y entre ellos incrementar los programas destinados a la atención de personas sin hogar.

Por ello, ha asegurado que se está trabajando en distintas líneas para dar respuesta en la acogida y en la inserción, pero también en la coordinación con otras entidades.

La edil ha incidido en que otra de las grandes líneas del presupuesto irá dirigida a reforzar la protección a las familias y a la infancia como los programas de conciliación o de prevención secundaria con intervención en la infancia y adolescencia.

"Queremos prevenir aquellas situaciones de desprotección y posibilitar programas de mejora de la capacitación parental y de una infancia más protegida", ha destacado.

Además, en 2026 se mejorará el programa de becas de guardería para poder llegar a más población, a un mayor número de personas que necesitan conciliar la vida laboral y necesitan más apoyo por estar inmersos en procesos laborales o formativos.

El soporte a la familia y en la conciliación viene reforzado además en el aumento de la partida de Igualdad, en la que se mantienen programas como las ludotecas y con un presupuesto de 1.085.240 frente a los 783.478 euros de este año y con los que "seguiremos impulsando la igualdad de oportunidades, la educación en valores y la continuidad en el desarrollo e implementación del IV PLAN de Igualdad de Oportunidades".

Igualmente, se mantendrán las ayudas a la conciliación con el desarrollo de las actividades de atención a menores en espacios con tutores y monitores, ludotecas, guarderías y programas vacacionales o campus.

Otra parte importante del presupuesto de esta área irá destinado a las asociaciones y entidades del tercer sector que con su actividad complementan la de los servicios municipales a través de la estrecha y directa colaboración en programas tanto en el ámbito de la discapacidad como la exclusión social, igualdad, infancia etcétera. Tal y como ha explicado la edil, en total serán 939.422 euros para complementar con las asociaciones del ámbito.

Y en cuanto a las ayudas económicas destinadas a la urgencia o a la cobertura básica de necesidades de las familias de forma sobrevenida, se dedicarán 1.012.500 euros.

"Nuestro incremento de presupuesto viene reforzado por la licitación de varios contratos, quizás los más potentes de nuestro apoyo social a la vida de las personas como la teleasistencia domiciliaria y los servicios de emergencias, con 130.371 y 79.120 euros, respectivamente", ha detallado.

Gancedo ha remarcado que ambos servicios permitirán llegar a más ciudadanos en un entorno "más seguro y con seguimiento continuado" al contar con dispositivos que facilitan un entorno más seguro con capacidad de actuación rápida.

También se ha referido al nuevo plan de actividades de la Finca Altamira como centro activo para el desarrollo de creación y ocio de nuestros mayores, que cuentan con una partida específica de 169.000 euros.

Otro servicio importante que se va a licitar en 2026 es el de Mediación Familiar y Comunitaria (36.000) que cubrirá todas las demandas de ciudadanos para resolución de conflictos entre vecinos y comunidades o en casos de parejas y conflictos de su ámbito que no sean violencia de género.

SALUD Y AUTONOMÍA PERSONAL

En cuanto a Salud, se mantendrá la partida en términos generales (463.554 euros) y se aumentan aquellos contratos que tienen que ver con la salubridad y la salud pública como los contratos de desinsectación, desinfección o el de Veterinarios.

En Autonomía Personal, la Concejalía seguirá poniendo el foco en la discapacidad, en el asociacionismo y en el impulso a la integración y la diversidad con un presupuesto de 102.000 euros y con los programas de fomento al empleo con una previsión de 55.000 euros para ello.

Finalmente, 70.000 euros serán para la Unidad de Salud Municipal, cuyo fin es mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de Santander a través de las campañas de sensibilización, prevención y promoción de salud, hábitos de vida saludables y desarrollo de diversas actividades.

Habrá un aumento de un 14,55% en el contrato de limpieza, desratización y desinsectación para los espacios públicos y municipales, cuidando la insalubridad y respetando la salud y el medio ambiente y se continuará con el desarrollo del Plan de cardioprotección municipal.