Siete partidos presentan candidaturas en Cantabria a las generales del 29N

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SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete partidos políticos concurrirán en Cantabria a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, cuyas candidaturas han sido publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque no serán definitivas hasta la próxima semana ya que las juntas electorales tienen que revisar requisitos como el cumplimiento de las 'listas cremallera' o los avales de las formaciones extraparlamentarias.

Además, de estos siete partidos no todos han registrado listas al Congreso y al Senado.

Este es el caso, por ejemplo, de Frente Obrero, que ha presentado candidatura al Congreso, pero no al Senado.

Además, hay que tener en cuenta que Frente Amplio se presenta en solitario al Congreso pero al Senado lo hace de forma conjunta con el PSOE bajo la candidatura denominada 'Senado de Progreso'.

Los partidos que han presentado lista propia a las dos cámaras son el PP, Vox, Podemos y Partido Comunista de los Trabajadores de España.

Aunque varios partidos ya habían dado a conocer sus candidaturas, algunos de forma incompleta, en la publicación en el BOE se incluyen todos los integrantes de las mismas.

Por parte del PP, la candidatura al Congreso está formada por Isabel Urrutia, Félix de las Cuevas; Eva Balbín, Óscar Clemente y Esther Mendiguchía, y la del Senado por Gema Igual, Luis Martínez Abad y María Carmen Bedoya.

Los socialistas llevan como candidatos al Congreso a Susana Herrán, Eduardo Magaldi, Gema Fernández, Alejandro Llano y Celia Bustamante.

La candidatura del PSOE y Frente Amplio al Senado también está liderada por una socialista, Paz de la Cuesta, mientras que de número dos va Israel Ruiz Salmón (IU), y de tres la socialista Paloma Palacio.

La lista de Frente Amplio al Congreso está comandada por Carmen Martín, acompañada de José Luis de la Mata, Carmen Feuntes, José María Campuzano y Verónica Canel.

Por su parte, Vox lleva como cabeza de lista al Congreso a Emilio del Valle, que estará acompañado por Laura Velasco, Antonio de la Riva, Sonia Manteca y Agustín Fernández, mientras que la candidatura del Senado estará comandada por José Joaquín Bengochea, Victoria Eugenia Rodríguez y José Luis Palacio.

En Podemos, la candidatura al Congreso estará formada por Pablo Gómez, Mónica Rodero, Julio Luis Medina, Ana María Haya y Rubén Madrazo y la del Senado por Mercedes González, Raúl Gómez y Elsa María Miguel.

El Partido Comunista de los Trabajadores de España llevará como integrantes de la lista al Congreso a Pablo Isidro Gómez, Cristina González, Diego García-Oliva, Julia Fábrega y Diego Guirau y la del Senado solo está integrada por Alfredo Ramos.

Y Frente Obrero concurre solo al Congreso con Raúl Díaz, Mónica Ricciardiello, Igor Martínez, Pilar Vicenta Alba y Rene Fernández.

MENOS CANDIDATURAS QUE EN 2023

En Cantabria a la cita electoral del 29N concurren dos formaciones menos que en las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, cuando se presentaron nueve (aunque solo ocho de ellas lo hicieron a ambas cámaras ya que Frente Obrero solo lo hizo al Congreso, al igual que hace ahora).

Entre los que no se presentan, y que en 2023 sí lo hicieron, está el Partido Animalista, Recortes Cero y Por un Mundo Más Justo. Tampoco se presenta Sumar, que ahora se integra en Frente Amplio.

En cambio, Podemos sí ha registrado candidatura, mientras que hace cuatro años se presentó con Sumar.

SUBSANACIÓN DE ERRORES

El calendario publicado por el Ministerio del Interior recoge que, una vez realizado el trámite de subsanación de irregularidades previsto por ley electoral, las candidaturas serán proclamadas por las juntas electorales provinciales el 2 de noviembre. El BOE publicará las listas proclamadas al día siguiente.

Tras ello, continuarán los trámites a las puertas de unos comicios cuya campaña electoral transcurrirá entre el 13 y el 27 de noviembre.