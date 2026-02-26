Siete productores cántabros se estrenarán en BioCultura A Coruña del 6 al 8 de marzo

Susinos desea éxito a los siete productores cántabros que acudirán a la feria BioCultura A Coruña - GOBIERNO

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siete productores cántabros participarán por primera vez en BioCultura A Coruña, la feria de productos ecológicos y bioturismo más importe de España, que se celebrará del 6 al 8 de marzo en EXPOCoruña.

En concreto, acudirán La Flor de Limón de Novales, Ecológicos de Cantabria, Conservas El Caballito del Cantábrico, Forestaciones Los Llanos, Salsasón, Sidra Somarroza y Nueces La Colina.

En total, la cita reunirá más de 150 expositores y 10.000 referencias de alimentación bio y alrededor de 150 actividades paralelas, y se prevé superar los 13.000 visitantes.

"Es mucho más que una feria: es un punto de encuentro estratégico para los productores ecológicos, una plataforma para abrir nuevos mercados y para reforzar la imagen de calidad, sostenibilidad y excelencia que distingue a los alimentos de Cantabria", ha destacado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de esta región, María Jesús Susinos, que este jueves ha recibido a los siete participantes cántabros para trasladarles el respaldo del Ejecutivo autonómico y desearles "el mayor de los éxitos".

"Sois los mejores embajadores de nuestra tierra y estoy convencida de que en A Coruña volveréis a demostrar que Cantabria sabe producir con excelencia, respeto al entorno y una identidad propia cada vez más valorada por los consumidores", les ha dicho Susinos, que ha estado acompañada por el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, y Juan Luis Centeno, director de la ODECA (Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria).

Cantabria participará por primera vez en la edición coruñesa de la feria tras los "buenos resultados" obtenidos en años anteriores en la sede madrileña.

Para ello, la ODECA contará con un stand institucional agrupado, que permitirá a las empresas compartir espacio, generar sinergias y reforzar su visibilidad bajo la nueva marca paraguas 'Sabe a Norte', que agrupa denominaciones, marcas de garantía y sellos de calidad diferenciada de Cantabria.

PARTICIPANTES CÁNTABROS

En el expositor cántabro estará presente La Flor de Limón, proyecto agroalimentario ecológico ubicado en Novales y especializado en el cultivo de limón y cítricos singulares, como el caviar cítrico y la lima kaffir, además de la elaboración artesanal de productos derivados como mermeladas, licores y su última novedad: una limonada sin azúcar y con un 33% de zumo, elaborada íntegramente con fruta de su propia plantación.

También acudirá Ecológicos de Cantabria, cuya producción se basa en la agricultura regenerativa, con técnicas de compostaje y manejo de suelo vivo, apostando por variedades tradicionales adaptadas al clima cántabro. Sus hortalizas de temporada y verduras de hoja destacan por su "sabor, frescura y excelente perfil nutricional" y se comercializan a través de circuitos cortos que reducen la huella de carbono.

Conservas El Caballito del Cantábrico llevará a la feria su anchoa "reserva", con una maduración mínima de 30 meses en bodega y fileteada a cuchillo de forma artesanal. Elaborada exclusivamente con bocarte de costera de primavera y envasada con aceite de oliva virgen extra ecológico, "combina intensidad y equilibrio, respetando el sabor a mar y la tradición marinera cántabra", avalada por los correspondientes sellos de calidad.

Por su parte, Forestaciones Los Llanos, bajo la marca Forberry, presentará su gama de productos elaborados a partir de plantaciones propias de arándanos ecológicos, entre los que se encuentran zumos, mermeladas, infusiones y arándanos deshidratados, todos ellos producidos en Cantabria.

Salsasón mostrará su catálogo de elaboraciones naturales sin conservantes, entre las que destacan concentrados de frutas como arándano, mango, guayaba o manzana, además de mermeladas con el mínimo de azúcar, zumo de arándano sin azúcar añadido, vinagre, sirope e infusiones y polvo de arándano obtenidos mediante deshidratación.

También estará presente Sidra Somarroza, cuyos productos ecológicos se elaboran con manzanas autóctonas de plantaciones en Renedo de Piélagos. Junto a su sidra natural tradicional y otras elaboraciones como el biter ecológico o el vinagre de manzana, presentará como novedad en esta edición su sidra dulce ecológica de burbuja fina, una edición limitada vinculada a la producción anual.

Finalmente, Nueces La Colina dará a conocer sus nueces ecológicas de la variedad Chandler, cultivadas en Villafufre de manera sostenible y certificadas como ecológicas. Se trata de un fruto de "gran tamaño, color claro y sabor suave", apreciado tanto para consumo directo como para su uso en cocina y repostería.