Sigue sin fecha la visita pedida por Cantabria a CAF para supervisar la fabricación de los nuevos cercanías

Archivo - Foto de familia de los asistentes a la presentación del inicio de la fabricación de los nuevos trenes de ancho métrico de Renfe comprometidos para Cantabria y Asturias, en CAF - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

Buruaga pide al Ministerio que "garantice" su entrega en el primer semestre de 2026 e insiste en la visita: "No espero ninguna sorpresa"

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La visita solicitada por el Gobierno de Cantabria al Ministerio de Transportes para acudir a la empresa CAF, en Beasain (Guipúzcoa), para supervisar la fabricación de los nuevos trenes de Cercanías comprometidos para esta comunidad y para Asturias, tras el problema en los diseñados con anterioridad y que no cabrían por los túneles de la red de ancho métrico de ambas regiones, sigue aún sin fecha en estos momentos.

"No hay fecha en este momento", ha confirmado este lunes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, a preguntas de los medios de comunicación aprovechando su presencia en el acto de firma del protocolo de actuación sobre la reordenación ferroviaria relacionada con la llegada de la alta velocidad a Reinosa, en el que, entre otros, también han estado presentes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y el consejero de Fomento, Roberto Media.

Los trenes se empezaron a fabricar hace año y medio y Buruaga ha aprovechado su intervención para reclamar al departamento que dirige Óscar Puente que "garantice" la llegada en el "plazo fijado para el primer semestre de 2026" de estos nuevos trenes de Cercanías.

"Yo desde luego no espero ninguna sorpresa", ha afirmado la jefa del Ejecutivo cántabro, que ha recordado que, precisamente, su consejero de Fomento ha solicitado este mes una nueva visita a las instalaciones de CAF "para comprobar personalmente los avances en ese proceso de construcción". "Yo espero que esa visita se concrete con fecha lo antes posible", ha señalado la presidenta ante el secretario de Estado.

Tras esa petición, ha sido cuando, a preguntas de la prensa, el consejero de Fomento ha señalado que desde el Ministerio aún no se les ha dado fecha para dicha visita, algo que ha confirmado el propio secretario de Estado.

En sus últimas declaraciones sobre este tema, el consejero de Fomento insistió en que no tiene "por qué dudar" de lo que le dicen los representantes del Ministerio (de Transportes)", según los cuales "los trenes se están construyendo" y "van en plazo", si bien reiteró que "prefiero verlo".

"Yo prefiero verlo. Yo no tengo por qué desconfiar lo que me dicen los representantes de Renfe, del Ministerio y demás, pero como si los veo, me quedo más tranquilo y más seguro, pues quiero ir a verlos", dijo el pasado 14 de agosto el consejero, que participó en la visita a la planta de CAF cuando arrancó la fabricación, en febrero de 2024.

Media justificó la petición de visitar las instalaciones de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) en que si esos convoyes se van a entregar en 2026, el compromiso adquirido, "ya tiene que haber muchos construidos y ensamblados", y tienen que estar "incluso para pintar ya".