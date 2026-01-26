Sigue interrumpida la circulación ferroviaria entre Orejo y Carranza

Archivo - Tren de Cercanías de Cantabria en la estación de Renfe-Feve de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Orejo (Marina de Cudeyo) y Carranza continúa sin servicio este lunes tras suspenderse por la mañana debido a las condiciones meteorológicas, y se retomará una vez que Adif confirme que la infraestructura no ha sufrido daños.

Para ello, cerca de las cuatro de la tarde --una vez que las condiciones meteorológicas han mejorado-- se ha puesto en funcionamiento una máquina exploradora cuya misión es comprobar el estado de la vía, según han informado a Europa Press fuentes de Adif, que han aclarado que este es un procedimiento habitual tras este tipo de afecciones.

Ante la interrupción de este tramo, que forma parte de la línea de ancho métrico Santander-Bilbao, Renfe ofre un plan de transporte alternativo.

Además de la circulación entre Orejo y Carranza este lunes también tuvo que suspenderse mañana el tramo entre Cabezón de la Sal y Llanes, de la línea Oviedo-Santander, pero en este caso se restableció ya por la mañana.