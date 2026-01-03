Silió se prepara para celebrar este domingo La Vijanera

Archivo - Uno de los participantes disfrazado en la celebración de la fiesta de la Vijanera.-ARCHIVO - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Silió se prepara para celebrar este domingo 4 La Vijanera, el primer carnaval del año en Europa declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y único Bien de Interés Cultural asociado a una localidad concreta de Cantabria.

Esta festividad, que tiene lugar el primer domingo de año y es uno de los días más emotivos para los vecinos, se trata de una tradición emparentada con el resto de mascaradas de invierno que se celebran a lo largo de todo el continente europeo. En ella participan más de 150 personas encarnando 80 trajes diferentes.

Los actos, que han tenido su adelanto este sábado con La Vijanera infantil, comenzarán a primera hora de este domingo con el toque de los campanos por el pueblo a cargo de los más jóvenes.

A continuación, sobre las 11.30 horas, llegarán los actos principales con la salida de los distintos grupos y la captura del oso. Seguirán, a las 12.30 horas, la Defensa de la Raya, la lectura de las coplas y el parto de la Preñá. Este bloque central se cerrará a las 14.30 horas con la muerte del oso.

La programación continuará a lo largo del día con el recorrido de los vijaneros por todo el pueblo hasta entrada la noche.

Además, la música tradicional también estará presente a partir de las 15.00 horas y habrá sesiones improvisadas por las calles de la localidad. Asimismo, la tarde estará amenizada por un DJ en la carpa de las Escuelas.

Ya, a las 20.00 horas, se producirá la retirada de los últimos vijaneros y cerrará la jornada el concierto de Tudanka en el Bar Lausana, ubicado en la plaza de Santiago.

La organización recomienda a los visitantes llegar al pueblo antes de las 10.00 horas, ya que la carretera quedará cortada en el momento en el que no puedan acceder más vehículos o sea necesario para el desarrollo de la comitiva a partir de las 12.00.

Declarada Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial desde 2021, La Vijanera es una festividad de carácter popular que refleja la participación de los vecinos y su implicación en el mantenimiento y difusión de los valores tradicionales que la acreditan como parte del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad autónoma.

Esta labor cuenta con la especial contribución de la Asociación Cultural Amigos de La Vijanera para mantener y transmitir los modos de vida que a través del tiempo han sido y son característicos de las gentes de Cantabria.