Silva acusa a la ministra Tolón de "politizar" la educación

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste al Pleno del Consejo de FP de Cantabria. - PATRICIA_PEREDA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva (PP), ha acusado a la ministra del ramo, Milagros Tolón (PSOE), de "politizar" la educación, y ha apuntado que "si hubiera tenido la deferencia institucional de contactar con el Ejecutivo regional", le hubiera explicado "en qué consiste un proceso de escolarización".

Así ha replicado Silva a las palabras de la ministra esta mañana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, donde ha asegurado que le preocupan "mucho" los recortes de aulas en la educación pública de Cantabria, puesto que ésta "tiene que ir siempre a más" como, a su juicio, demuestra el Gobierno de España, "que ha triplicado el presupuesto en Educación con respecto al que había con el PP".

Sobre este asunto, Silva ha subrayado que la ministra "haría bien en explicar el recorte de 310 millones de euros de su presupuesto destinados al Ministerio de la Presidencia", algo de lo que, según él, "no ha dicho nada ni en Cantabria ni en Madrid".

"Debe recordar la ministra que Cantabria es una comunidad autónoma que dedica el 23% de su presupuesto a educación: eso son casi 800 millones de euros, y 107 millones más que el último gobierno del que formaba parte el Partido Socialista, al igual que la ministra Tolón", ha apostillado el consejero en un audio remitido por el Gobierno.

Por último, el titular de Educación ha asegurado que el Ejecutivo cántabro está "acostumbrado" a que los ministros del Gobierno central "vengan a Cantabria a atacar a las comunidades autónomas y en concreto al Gobierno de Cantabria". "Eso es algo que no vamos a tolerar bajo ningún concepto", ha concluido.