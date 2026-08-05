Silva acusa a PRC, PSOE y Junta de Personal de intentar crear "un relato falso" de recortes educativos

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha acusado a PRC y PSOE de estar intentar crear, al igual que la Junta de Personal Docente, un "relato falso" y "artificial" de recortes en la educación pública.

En declaraciones remitidas este miércoles a los medios de comunicación, Silva ha salido al paso de las declaraciones de los candidatos del PSOE y PRC a la Presidencia de Cantabria, Pedro Casares y Paula Fernández, respectivamente, tras haberse reunirse con integrantes de la Junta de Personal Docente.

El consejero ha negado "absolutamente" dicho relato y ha considerado una "absoluta incoherencia" las críticas al presupuesto de Cantabria en educación cuando en él se destinan 110 millones de euros más a la educación de lo que lo hacía el Gobierno PRC-PSOE en 2023.

Además, ha indicado que el Ejecutivo destina el 23 por ciento del total del presupuesto de Cantabria a la educación pública, frente al 18% aproximadamente que, según ha señalado, dedicaba el bipartito.

"FALTA DE PROYECTO EDUCATIVO" Y "DE REGIÓN" DE PRC Y PSOE

Silva ha considerado que PRC y PSOE "se entregan total y absolutamente a comprar el discurso" de una Junta de Personal Docente "inmersa en una lucha sociopolítica contra un gobierno de derechas en lugar de defender a los profesores y a la educación de Cantabria e intentar mejorarla".

A su juicio, ello pone de manifiesto la "absoluta falta de proyecto educativo" y "de región" de socialistas y regionalistas.

"DOBLE VARA DE MEDIR"

Además, para Silva, resulta "sonrojante" que ninguno de estos dos partidos no hayan dicho "absolutamente nada del recorte que el gobierno de España ha hecho en más de 300 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Educación", lo que, a su modo de ver, muestra "esa doble vara de medir" tanto de la Junta como de regionalistas y socialistas "en función del color político del gobierno, bien de Madrid o bien de Cantabria".

Por otra parte, ha denunciado la "incoherencia" que, a su juicio, comete el PSOE cuando "al mismo tiempo que habla de repensar la política de conciertos educativos --por no atreverse a decir que quiere eliminarlos--" sostiene en su Secretaría de Educación dentro de la Ejecutiva autonómica del partido "a una persona cooperativista y trabajadora de la enseñanza concertada", refiriéndose así, aunque sin citarla, a Verónica Samperio.

Aunque para Silva es algo "absolutamente legítimo y normal" que esta persona ocupe este puesto, también considera que ello "denota una incoherencia absoluta de su política, que consiste en decir una cosa y hacer la contraria".

HUELGA DE EXTRAESCOLARES

También el consejero "echa de menos una política clara de ambos partidos" que coloque "como prioridad" al alumnado.

En este sentido, ha censurado que regionalistas y socialistas apoyen la huelga de extraescolares convocada por la Junta de Personal Docente a partir del 1 de septiembre "que lo que va hacer es perjudicar" a los alumnos y "especialmente a los más desfavorecidos".

"Que Partido Socialista y Partido Regionalista apoyen este tipo de iniciativas supone que optan por el conflicto y por medidas que lo que van a hacer es desestabilizar y perjudicar a la educación de Cantabria", ha afirmado.

Silva ha afeado a ambos partido que no hablen de la realidad que se enfrenta la educación de Cantabria ni del "quizás" sea el "mayor reto" al que ésta se enfrenta, como es la pérdida de alumnado.

"Estamos hablando de que en el 2026 y 2027 enfrentaremos casi 1.300 alumnos menos en Educación Infantil y Primaria", ha advertido.

En su opinión, "pretender que eso no tenga ninguna consecuencia en la organización del curso escolar 2026-2027 es vivir de espaldas a la realidad y es guiarse por una manera de enfrentar la política educativa que supondría poner en riesgo, de verdad, la educación en general y la pública en particular", ha dicho.

LLAMAMIENTO A LA "SENSATEZ"

Silva ha apelado a la "sentatez" tanto a PRC y PSOE como a la Junta Docente y a "no inmiscuir por un interés político en un caso o por un interés sindical en otro caso, en una lucha y en un conflicto constante a la educación de Cantabria".

Respecto a la Junta, ha señalado que "parece" que "ha liquidado absolutamente su autonomía al acudir constantemente" a PRC y PSOE "para hacer valer su punto de vista".

Y respecto a ambos partidos, consideran que han renunciado "a cualquier política educativa propia al comprar directamente el discurso de la Junta de Personal Docente".

Para el Ejecutivo, en general, y para el departamento que dirige Silva, en particular, esto es "un error innecesario y que lo que hace es perjudicar a la larga a la educación de Cantabria y especialmente a la pública".