Silva afronta el último curso académico de la legislatura con "ánimo, ilusión y normalidad"

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, ha asegurado que afronta el próximo curso 2026-2027, el último de la legislatura, con "ánimo, ilusión y normalidad".

A preguntas de los periodistas, durante una rueda de prensa en la que ha presentado los premios María Blanchard a la excelencia académica, el consejero ha subrayado que tiene la preocupación de que las medidas que ha ido tomando durante los primeros tres años se vean reflejadas en este curso "especial".

"Aspiramos como cada curso a la normalidad, bendita normalidad. Lo que nos gustaría es que el curso arrancara con normalidad, porque tenemos buenas novedades para el curso 2026-2027", ha dicho.

En este sentido, el titular de Educación ha detallado que para el próximo curso académico se pondrá en marcha el programa de gratuidad Concha Espina, para el acceso a la Universidad de Cantabria, los premios María Blanchard, y que, además, se aumentará la oferta de Formación Profesional, entre otras medidas.

Sin embargo, Silva ha reconocido que el "debe" está en la situación demográfica, aunque el Ejecutivo la ha intentado paliar con la bajada de ratios en cuarto de primaria.