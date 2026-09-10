Silva considera un "error" las enmiendas a la Ley de Autoridad Docente y cree que denotan "electoralismo"

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), considera un "error" las enmiendas a la totalidad a la Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar de Cantabria anunciadas este miércoles por PSOE y PRC y cree que denotan "electoralismo".

En un audio remitido a los medios este jueves, Silva ha lamentado que ambas formaciones se "alineen para oponerse a reforzar la posición del profesorado y la mejora de la convivencia en los centros educativos". "Creemos que esto es un error", ha subrayado.

Al respecto, ha destacado la posición del Gobierno y del Partido Popular de "trabajar por mejorar la posición del profesorado, reforzando su autoridad frente a posturas que simplemente proponen el inmovilismo o el buenismo general sin descender al plano de lo concreto".

Además, ha valorado que el hecho de que ambos grupos parlamentarios hayan esperado al último día del plazo para presentar enmiendas "denota cierto el electoralismo de estas medidas, que por supuesto respetamos, pero que trabajaremos para superar y para que este proyecto legislativo pueda seguir adelante", ha advertido.

En este sentido, ha apostado por defender un proyecto de autoridad del profesorado "como garantía de la convivencia, porque ahora, precisamente ahora, es más necesario que nunca, en un contexto de la educación en el que se está viendo cada vez más claro que la convivencia es una condición necesaria para el aprendizaje y que el mejor garante de la convivencia es el docente".

"En esta línea va este proyecto educativo y en esta línea va a seguir trabajando este Gobierno", ha concluido.