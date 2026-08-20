Silva insiste en que "no hay recortes" en la educación pública de Cantabria

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, atiende a los medios. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha insistido en que "no hay recortes" en la educación pública de Cantabria, sino que hay 1.300 alumnos menos entre Infantil y Primaria.

En un audio facilitado por la Consejería, Silva ha desmentido las afirmaciones que han hecho algunas AMPA y la Junta de Personal Docente este jueves, en el que aseguraban que se habían recortado aulas y que el titular del área no estaba siendo transparente.

Así, el consejero ha subrayado que su departamento ha realizado una planificación educativa "responsable y que atiende a una realidad", que es la bajada demográfica.

"Dedicamos más dinero que nunca, casi 800 millones y somos de las comunidades que mejor financiación pública tiene por alumno. Casi 9.000 euros por alumno y curso. Tenemos una media de ocho alumnos por docente, la mejor ratio de España", ha señalado.

Silva ha puesto de ejemplo al Ayuntamiento de Colindres, "que ha pasado en cinco cursos de 850 alumnos a 650, es decir, 200 alumnos menos, una caída del 30%".

Respecto a la falta de transparencia que denunciaban los sindicatos y las familias, el titular de Educación ha destacado que la Consejería ha dado "cumplidas explicaciones" a ambas instituciones.

En este sentido, ha recordado que en julio se reunió con la Federación Cántabra de Madres y Padres (FAMPA), y dio respuesta "a todas las dudas" que le plantearon.

Por ello, Silva ha opinado que algunas AMPA concretas "pretenden imponer su criterio sobre una organización racional de los recursos públicos".

"No deja de sorprendernos que ambas concretas se presten a enmarcar este asunto dentro de una estrategia sindical del más amplio espectro que busca desgastar a un Gobierno con el falso mensaje de recortes en la educación pública. Una estrategia que se está intentando trasladar a la opinión pública de Cantabria de modo continuo y coordinado", ha apostillado.

Por último, ha declarado que esta manera de actuar "no favorece nada ni a las familias ni, sobre todo, a los alumnos de Cantabria".