Silva replica a la Junta que el calendario escolar debe ser acordado "con toda la comunidad educativa"

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha afirmado que el calendario escolar debe ser acordado "con toda la comunidad educativa", tal como establece el Acuerdo por la Educación de Cantabria, y organizado bajo criterios pedagógico, con un equilibrio entre periodos lectivos y de descanso, "tal y como viene siendo y como va a seguir siendo en el próximo curso. Ya lo hicimos en el 2024 y en el 2025 y lo volvemos a hacer en el 2026".

Así ha replicado el consejero a la Junta de Personal Docente, que este lunes ha denunciado que la Consejería "se quiere servir" del Consejo Escolar para "intervenir en propuestas", como la del calendario escolar, y ha advertido de un posible nuevo conflicto laboral al respecto.

En un audio trasladado a los medios, Silva ha calificado las acusaciones de la Junta de "totalmente desproporcionadas e infundadas", además de que, en su opinión, "incurre en contradicciones internas" al hablar del calendario como un aspecto estrictamente laboral --se refiere al Estatuto Básico del Empleado Público y al calendario como una materia de negociación laboral-- pero al mismo tiempo defender las "bondades pedagógicas" del actual modelo.

"Hay una absoluta normalidad en lo que está haciendo la Consejería de Educación y el Gobierno de Cantabria este año", ha subrayado Silva en relación al "proceso de escucha y consulta" que se realiza con toda la comunidad educativa a través del máximo órgano de representación de la educación de Cantabria, como es el Consejo Escolar, en el que están representados todos los sectores, "incluidos los sindicatos", ha recordado, por lo que "esto jamás puede ser un problema, más bien al contrario", ha defendido.

Además, ha señalado que la Ley de Educación de Cantabria establece que se debe escuchar "perceptivamente" el informe del Consejo Escolar en relación al calendario escolar de cada curso.

Y ha avanzado que también se convocará una mesa sectorial sobre el calendario laboral con la Junta de Personal Docente, como la hubo en 2024 y 2025, "y habrá que reunirse también con las familias a través de la Mesa de las Familias y con los directores a través de los comités permanentes que representan a este colectivo".