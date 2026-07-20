Silva traslada normalidad a las familias sobre el proceso de escolarización y explica las decisiones adoptadas

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias sobre el proceso de escolarización y les ha explicado las decisiones adoptadas para abordar la realidad demográfica actual.

En un comunicado, el Ejecutivo ha informado de que el consejero se ha reunido este lunes con los representantes de los padres y madres de Cantabria, tanto de la red de la enseñanza pública (FAPA) como de la concertada (CONCAPA), para hablar del procedimiento de escolarización de cara al curso 2026-2027.

Para Silva era necesario mantener este encuentro, ya que se trata de un colectivo afectado directamente, y les ha trasladado los datos de la realidad demográfica por la que atraviesa Cantabria, al tiempo que ha aclarado las decisiones que la Consejería de Educación está tomando para gestionar esta situación y que pasan por tomar decisiones como la bajada de ratios en 2º, 3º y 4º de Primaria para absorber este impacto.

Asimismo, Silva ha apuntado que es "totalmente falso" que exista algún interés en beneficiar a la red concertada frente a la pública.

De igual manera ha desmentido las críticas que señalan la existencia de recortes cuando la educación de Cantabria cuenta con "unas de las mayores inversiones" por alumno y por aula que ha habido "nunca".

En este sentido, ha recordado que el 23% del presupuesto de Cantabria se dedica al gasto educativo, siendo una de las comunidades autónomas con mayor gasto por alumno, más de 8.600 euros.

Finalmente, ha subrayado que el proceso de escolarización permanece abierto, ya que no acaba con el periodo ordinario, y ha insistido en que las cifras definitivas probablemente varíen en el proceso extraordinario.