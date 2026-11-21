Reconocidos con los Meninas 2026 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Silvia Intxaurrondo ha abogado por que los medios de comunicación no deberían conformarse con "convertir" la lacra de la violencia de género en "un número".

"Contabilizar a las víctimas es importante porque no debería faltarnos ni una más, pero también solo sirve para deshumanizarlas y que sean un número más", ha lamentado la reconocida comunicadora tras recoger el reconocimiento especial Meninas 2026 de la Delegación del Gobierno en Cantabria. También han recaído en el Área de Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidad de Cantabria (UC) y la Asociación Nueva Vida.

En un acto celebrado este viernes en el Casy UP, Intxaurrondo ha cuestionado el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación.

Por ello, ha considerado que habría que "revisar preguntas, titulares y prejuicios" entre los profesionales de la comunicación --"que también los tenemos", ha apostillado-- y actualizar formación y conocimientos para "hacer un relato honesto y adecuado de lo que está sucediendo con esta lacra".

La periodista, que ha recibido un retrato realizado por el artista cántabro Roberto Orallo, ha destacado la presencia en este acto de instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales y asociaciones, "todos unidos por lanzar un mensaje potentísimo" de que "ninguna mujer va a estar sola", y ha aprovechado para reclamar una atención especial en el mundo rural donde "el manto del silencio pesa mucho".

Por su parte, la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, ha puesto en valor el trabajo en igualdad en la institución académica que puso en marcha "hace muchos años, sin respaldo orgánico ni normativo", ha puntualizado, y el avance que supuso la constitución del Área de Igualdad.

Tras reconocer el trabajo de todas las personas que han pasado por la misma, ha ensalzado el papel de la técnico de Igualdad, Josefina Fernández. "Cuando se habla de igualdad en la UC, todo el mundo habla de Josefina. Ella es la principal merecedora de este premio", ha dicho López.

Mientras que el director de la Asociación Nueva Vida ha incidido en que solo en este año la entidad ha llegado a más de 7.000 personas y muchas de ellas mujeres.

"La violencia hacia las mujeres tiene muchas caras y queremos dedicar este premio a las mujeres que atendemos, aquellas arrojadas a la prostitución y víctimas de trata laboral o explotación sexual", ha dicho.

1.600 MUJERES EN CANTABRIA EN EL SISTEMA VIOGÉN

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria ha abogado por "seguir haciendo camino colectivo frente a la violencia de género para que ninguna mujer viva con miedo" y ha reivindicado el trabajo conjunto de las administraciones, instituciones, asociaciones y la mayoría de la sociedad para "garantizar la igualdad y los derechos de las mujeres" frente a la violencia machista, una "realidad tan dura" que se ha cobrado la vida de 46 mujeres en lo que va de 2026, dos de ellas en la comunidad autónoma.

Ha detallado que en Cantabria hay 1.600 mujeres en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), unas cifras que "nos interpelan a todos" porque, ha evidenciado, se trata de "mujeres que viven con desesperanza, miedo y terror", y cuyas familias están "rotas".

"No hay democracia que soporte tanta desigualdad", ha enfatizado, y ha considerado que, por ello, "la promoción de la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres" es "una de las tareas más urgentes de los demócratas".

Casares ha puesto en valor la protección policial que prestan a las víctimas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con las policías locales, cuyos agentes "se dejan la piel en la lucha contra la violencia de género".

También ha destacado el trabajo "incansable" de jueces, fiscales y de muchas entidades e instituciones para "proteger a las mujeres, salvar vidas o concienciar, detectar y prevenir la violencia machista".

El delegado ha destacado la importancia de los reconocimientos Meninas, que alcanzan su séptima edición en Cantabria, porque "sirven para alzar la voz por la erradicación de la violencia machista" y demuestran que "son muchas las mujeres y también los hombres comprometidos con esta lucha".

Sobre los reconocimientos de este año, ha agradecido a Silvia Intxaurrondo ser "el mejor ejemplo de altavoz decente de las causas justas como la igualdad".

"Gracias por el rigor con el que defiendes la palabra verdad y por ser siempre una aliada imprescindible en la defensa de una sociedad libre, justa e igualitaria", ha dicho.

En cuanto a la UC, ha puesto en valor que es "pionera desde hace 16 años en el desarrollo de políticas de igualdad y un espejo en el que otras universidades se miran".

"Gracias por ayudar a tantas alumnas, a tantas mujeres, pero sobre todo gracias por ayudar a que la Universidad de Cantabria sea un espacio seguro desde el que construir esa sociedad igualitaria imprescindible", ha añadido.

Y de la Asociación Nueva Vida ha ensalzado "el trabajo importante lo que hacéis al lado de tantas mujeres para sacarlas del corrector de la muerte en el que viven víctimas de la trata y la explotación sexual", y ha reivindicado la necesidad de entidades como ésta para "ayudar a dar nuevas oportunidades a quienes han perdido la esperanza".

En el acto, también ha intervenido la jefa de la Unidad de la Violencia de Género de la Delegación, Diana Mirones, que ha puesto en valor los reconocimientos Meninas para "rendir homenaje a quienes, desde su compromiso profesional y humano, contribuyen cada día a construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres".