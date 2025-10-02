El Sindicato Médico de Cantabria respalda la huelga por el Estatuto Marco y se concentrará para exigir reconocimiento

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Cantabria (SMC) ha manifestado su apoyo a la convocatoria de huelga de médicos que tendrá lugar este viernes, 3 de octubre, a nivel nacional, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y además ha convocado una concentración.

Así, los facultativos y estudiantes de medicina cántabros se suman a la huelga y se concentrarán en la explanada norte del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a las 12.00, donde se leerá un manifiesto exigiendo "el respeto, la consideración y el reconocimiento que su profesión merece y el actual gobierno les niega".

Según ha explicado la entidad sindical este jueves en un comunicado, el motivo principal de este nuevo día de huelga es la negativa de la ministra de Sanidad, Mónica García, a conceder un estatuto propio al personal médico y facultativo, porque en su opinión el que quiere sacar adelante para todo el personal sanitario solo tiene dos objetivos: "encuadrar a la enfermería en la misma categoría profesional que a los facultativos y la conculcación de toda la normativa laboral española y europea existente con la justificación de la falta de médicos".

Para el SMC, la situación del colectivo médico y facultativo español es "una anomalía mundial", puesto que, en España, colectivos profesionales equivalentes, como profesorado, universidad o judicatura, tienen un ámbito de negociación y diálogo propios "que a los médicos se les niega".

Como los médicos no tienen estatuto propio, "las cuestiones profesionales son negociadas por sindicatos de clase integrados mayoritariamente por celadores, auxiliares y técnicos que actúan en contra, habitualmente, de los intereses de los facultativos", señala.

"El personal médico y facultativo es el grupo profesional más influyente, mejor preparado y con más responsabilidad dentro de la sanidad pública, pero está secuestrado y excluido de la toma de decisiones de todo aquello que afecta a su profesión. Prueba de ello es que la ministra está negociando con cuatro enfermeros y un auxiliar. No hay médicos en la mesa de negociación", ha denunciado el SMC.

La segunda "anomalía" a su juicio es que con este anteproyecto de estatuto marco, España es el único país de la UE en el que su Gobierno plantea que la enfermería esté dentro de la misma categoría que el facultativo.

"Los estatutos médicos europeos incluyen responsabilidades clínicas, liderazgo de servicios, guardias y funciones exclusivas. Por ello, los médicos tienen una clasificación y una carrera distintas y superiores en nivel de responsabilidad y retribución respecto a la enfermería. No existe ningún sistema en el que ambas profesiones estén fusionadas en la misma categoría", ha subrayado.

Asimismo, el colectivo rechaza el "tratamiento absolutamente discriminatorio" respecto a otros trabajadores que pretende implantar el nuevo estatuto como jornadas de 45 horas semanales sin derecho al descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada; el no reconocimiento de las guardias como tiempo trabajado a efectos de jubilación; la suspensión de todos los derechos laborales y permisos en caso de falta de facultativos en un determinado centro o servicio; la movilidad forzosa entre centros cuando ahora es pactada y voluntaria; y la jornada laboral ordinaria de 07 a 22 horas.

En su opinión, todo ello junto con otras decisiones como acabar con las ratios médico/paciente llevarán "a un deterioro en la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes y compromete seriamente el futuro de la asistencia sanitaria pública en España".