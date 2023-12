Sindicato Médico y CSIF firman un acuerdo sobre el Área Única, que el resto de sindicatos rechazan

Pascual cree que la oposición de CCOO, UGT, ATI y SATSE responde a posiciones "ideológicas"



El Sindicato Médico y CSIF han firmado este lunes con la Consejería de Salud un acuerdo en la mesa sectorial de salud sobre la Zona Sanitaria Única, que el resto de sindicatos (CC.OO, ATI, UGT y SATSE) han rechazado al considerar que no se elimina esta medida recogida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2024, criticando además que el punto no estaba recogido en el orden del día.

El Sindicato Médico ha explicado que el acuerdo contempla que, en caso de requerirse movilidad (siempre voluntaria) solo afectará a los profesionales con nombramiento fijo e interino con plaza vacante y no a los contratados para sustituciones o acumulación de tareas; y que la duración de la voluntariedad será por un máximo de nueve meses, que podrá renovarse.

Asimismo, según ha indicado a Europa Press el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, cualquier acuerdo de movilidad que se lleve a cabo deberá contar con el visto bueno de al menos cuatro de las seis organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Un aspecto que también ha destacado el consejero de Salud, César Pascual, que ha subrayado que el Gobierno no propone un Área Única sino que "podrá considerarse como Área Única Cantabria en cuatro casos concretos", lo que no implica "ni que desaparezcan las áreas, ni desaparezcan las gerencias, ni haya modificación en el contrato, ni haya modificación en nada, ha explicado Pascual, para quien la postura contraria al acuerdo de los cuatro sindicatos que se han opuesto responde a posiciones "ideológicas".

Todos los sindicatos sanitarios habían convocado una concentración a las 15.30 horas frente al Parlamento contra el Área Única. Sin embargo, a partir de las 15.00 horas, cuando se ha conocido la existencia del acuerdo, los representantes de CSIF han abandonado el lugar, mientras CC.OO, ATI, UGT y SATSE han continuado esperando la llegada de los parlamentarios coreando 'No al Área Única. Movilízate', que era el lema de la convocatoria.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Arantxa Cosío, ha explicado que para su sindicato "no puede haber un acuerdo cuando no estamos de acuerdo con el Área Única", independientemente de que con posterioridad se pueda valorar la necesidad de hacer cambios reglamentarios "pero no de esta forma".

Según ha relatado, el punto del Área Única no estaba en el orden del día sino que se ha introducido posteriormente, por lo que CCOO entiende que la mesa celebrada este lunes no es "la forma" de solucionar el problema porque requiere que cada parte actué "de buena fe" y exponga "negro sobre blanco" lo que pretende, además de que, a su juicio "sirve para algo más de lo que se nos está diciendo".

"La difícil cobertura es importante y entendemos que los usuarios y los trabajadores tienen derecho, por una parte, a prestar toda la asistencia sanitaria y por otra parte, los usuarios a tenerla, pero dentro de un marco reglamentario y acordado con los sindicatos", ha insistido.

Para CCOO, si Salud no retira el Área Única "pierden una oportunidad importante para decir que están y quieren negociar por y para la sanidad de Cantabria".

Por su parte, la secretaria de Administración UGT-Servicios Públicos Cantabria, Merche Ruiz, ha manifestado que la Administración se ha visto "presionada", ha admitido "que ha faltado diálogo" y quiere llegar a un acuerdo que "no deja de ser Área Única", en su opinión.

Ha asegurado que UGT es partidaria de negociar, aunque no el Área Única porque "no es equitativa para todo el mundo", y, al igual que CCOO, considera que "hay más de fondo de lo que nos han explicado".

Ruiz ha sostenido que la Consejería pretende "utilizar recursos para no invertir en otros temas" y "hacer acuerdos que ya los tenían hechos por otros sindicatos", cuando para UGT la propuesta de Salud debe pasar por "invertir más" de forma que la sanidad cántabra resulte más atractiva para los profesionales.

En el mismo sentido, Pablo Villarriba, de ATI, también ha criticado lo sucedido en la mesa, cuando "in extremis, de manera totalmente improvisada", se ha presentado un documento en el que la Consejería "compromete a una serie de situaciones que ya eran conocidas según está redactada la propia ley", pero ha mostrado su "rotundo rechazo" a retirar el Área Única.

Finalmente, SATSE entiende que las posturas barajadas en la mesa sectorial "no hacen más que intentar enturbiar o tapar determinadas situaciones que son las de verdadera importancia".

"Como representantes que somos de las enfermeras especialistas estamos realmente preocupados porque esta medida puede afectar en situaciones y en condiciones laborales a nuestros trabajadores", ha subrayado.

CCOO, UGT, ATI y STASE se reunirán probablemente este martes para valorar la situación tras el acuerdo de la Consejería con el Sindicato Médico y CSIF, mientras que no se ha concretado una nueva reunión con la Administración.

UNA POSICIÓN IDEOLÓGICA, SEGÚN PASCUAL

Por su parte, el consejero de Salud, César Pascual, ha explicado, a preguntas de los medios cuando entraba al Parlamento para la sesión plenaria, que este lunes ha ofrecido a los sindicatos "diálogo y negociación" para desarrollar el marco legal, que han rechazado algunos sindicatos "que siguen manteniendo una posición firme ideológica" porque "presuponen" cosas que no están en la ley.

Además, el consejero ha ofrecido que cualquier acuerdo que se derive de esta norma requerirá el compromiso de su aprobación en mesa sectorial por mayoría sindical. "Estamos dispuestos a negociarlo todo", ha subrayado. En este sentido, espera que en siguientes reuniones "vayan entrando más en razón y poco a poco podamos avanzar".

Según Pascual, los sindicatos "mezclan temas" como las plazas de difícil cobertura, que llevarán una negociación "en paralelo" porque "tenemos que ofertar contratos diferentes con otra serie de incentivos para que los médicos vengan o no se vayan", como están abordando todas las comunidades.

Y, ha subrayado, "no se puede mezclar eso con el Área Única" porque esta consideración "no es para mover gente si hay una plaza de difícil cobertura; esa la cubriremos con los nuevos tipos de contratación. Eso no quiere decir que no haya momentos puntuales en que haya que hacer alianzas estratégicas o de otro tipo que, en todo caso someteremos a negociación, siempre".

En su opinión, hay tiempo para sumar al acuerdo al resto de sindicatos.