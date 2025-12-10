Sindicato Médico dice que el seguimiento de la huelga aumenta en Cantabria en su segundo día y supera el 70%

Archivo - Quirófano del Hospital Valdecilla - HOSPITAL VALDECILLA - Archivo

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El respaldo a la huelga de médicos ha aumentado en Cantabria en el segundo de los cuatro días de paro programados contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, al haberse sumado este miércoles profesionales de algunos centros de salud donde menos respaldo tuvo la convocatoria ayer, según el Sindicato Médico, que cifra el seguimiento de hoy entre el 70% y el 75%.

Así, la situación asistencial de la segunda jornada de huelga es similar a la primera, con ambulatorios con pocos profesionales, quirófanos parados y saturación de los servicios de urgencias, especialmente en el Hospital de Sierrallana, donde se encuentran "colapsados".

Y es que la cancelación de citas en Atención Primaria provoca que los pacientes acudan de urgencia. Según el sindicato, con cifras aproximadas, se han atendido unas 200 urgencias en el Hospital de Laredo, 400 en Sierrallana y 800 en Valdecilla entre pediatría, adultos y ginecología, lo que supone "casi el doble" comparado con un día normal.

Además, al igual que ayer los quirófanos están parados en Valdecilla y Sierrallana ante la ausencia de anestesistas y cirujanos, ha explicado a Europa Press el vicepresidente del sindicato, Santiago Raba.

Con todo, la organización sindical calcula que el seguimiento de la huelga es algo superior que ayer y espera que aún crezca más mañana jueves por la marcha convocada desde Valdecilla Norte hasta la Delegación del Gobierno, a partir de las 11.00 horas.

El sindicato subraya que su cálculo -frente al del Gobierno regional, que este martes cifró el seguimiento justo en la mitad, 35%- se basa en los facultativos que están en disposición de hacer la huelga, excluyendo a los que están librando guardia, de permiso o de servicios mínimos, mientras que la Administración calcula sobre el total de la plantilla.